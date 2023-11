Primeras explicaciones de Javier Milei como presidente electo: dólar, inflación, gobernabilidad y educación

Tras haber ganado las elecciones presidenciales, Javier Milei comenzó a brindar sus primeras manifestaciones en relación a lo que será su futuro Gobierno, que comenzará a partir del 10 de diciembre.

En su entrevista con las radios Mitre, Continental y Rivadavia, dejó algunas definiciones. En un principio, habló sobre la gobernabilidad que podría tener a partir de que asuma: “Nosotros estamos dispuestos a trabajar con los que quieran abrazar las ideas de la libertad. Y creo que dentro del PJ hay partes que están dispuestas a hacerlo. Nosotros vamos a recibir a todos”. “Ya hay un reordenamiento, es el mismo reordenamiento que permitió ganas las elecciones. Hay un cuerpo más profundo, fruto de que la dinámica electoral reordenó la política, y la foto de anoche (él, junto a Mauricio Macri y Patricia Bullrich) tiene que ver con eso”, agregó.

En cuanto a la inflación, explicó que "la evidencia empírica para el caso argentino dice que si vos cortas hoy con la emisión monetaria, ese proceso tarda entre 18 y 24 meses para destruirla y llevarla a los niveles más bajos internacionales”.

En ese sentido, en relación al cepo al dólar señaló que "primero hay que arreglar el problema de las leliqs. Si no lo hacés, y abrís el cepo, te vas a una hiperinflación. Nosotros tenemos un claro plan de cómo resolverlo, así que en ese sentido estamos confiados y a partir de ahí liberar el cepo también implica liberar la actividad, el empleo y que se empiece a recomponer el equilibrio de la economía. Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible porque si no resolvés el problema que tenés en el Banco Central, la sombra de la hiperinflación te va a perseguir en todo momento. Es una pieza de relojería y no tenemos lugar para el error”.

Además, sobre el cierre del Banco Central, manifestó que “es una consigna de índole moral porque para nosotros robar está mal", y añadió que "dolarizar es la moneda en la que lo hacés, pero el eje central es cerrar el BCRA, después la moneda será la que elijan los argentinos libremente".

También se refirió a su relación con el FMI: "Hace tiempo que venimos conversando con la gente del FMI. El programa con el FMI está caído porque de tener una meta de déficit primario de 1.9 del PBI estamos cerca de los 3 puntos del PBI. Es fundamental que se corrija esto lo más rápido posible”.

Se debe destacar que, en las últimas horas, Milei ha dado los nombres de las personas que integrarán su Gabinete de Ministros, pero, por el momento, no dio el de la persona que ocupará el Palacio de Hacienda. En ese marco, contó que “prefiero todavía no darlo", y que "yo no voy a ser ministro de Economía de mi propio gobierno, pero soy economista y me hice popular siendo economista, la gente está harta de la inflación, quiere que termine y eligió su primer presidente economista de la historia".

Por otro lado, opinó sobre las medidas que pueda llevar adelante en materia educativa: “El ordenamiento argentino es federal. No se pueden privatizar ni la Educación ni la Salud porque están en el plano de las provincias. Eso fue parte de la campaña del miedo. ¿Lo del voucher? Siempre es mejor financiar la demanda, no la oferta. Pero estamos hablando de cosas que no se van a poder implementar en el corto plazo, así que dejemos de meterle ruido en la cabeza a la gente. Todo va a seguir como hasta ahora".

Por último, al ser consultado por la conflictividad social, respondió: “Nosotros vamos a gobernar con la ley, acá la ley se cumple y los que quieren sostener sus privilegios con métodos violentos no van a tener los privilegios y si están fuera de la ley recibirán las penas pertinentes”.