"Proclamas populistas", la polémica que generó Ministro de la Corte argentino

El juez de la Corte Suprema de Justicia argentina Carlos Rosenkrantz descalificó hoy las "proclamas populistas" y señaló que "no hay suficientes recursos para satisfacer todas las necesidades".

Sus dichos, que rápidamente tuvieron repercusión Argentina, fueron en el marco de una conferencia titulada "Justicia, Derecho y Populismo en Latinoamérica, organizada por la Universidad de Chile el jueves pasado.

"No puede haber un derecho detrás de cada necesidad"



Carlos Rosenkrantz aseguró que "no hay suficientes recursos para satisfacer todas las necesidades" a menos que se restrinja "qué se entiende por necesidad y que se entienda por derecho". pic.twitter.com/uiFb8kunvK — Corta (@somoscorta) June 1, 2022

"Hay una afirmación que yo veo como un síntoma innegable de fe populista y en mi país se escucha con frecuencia, según la cual detrás de cada necesidad debe haber un derecho. Obviamente un mundo donde todas las necesidades son satisfechas es deseado por todos, pero no existe. Si existiera, no tendría ningún sentido la discusión política y moral", reflexionó.



Aceptó entrar al máximo tribunal por decreto.✅

Representó a las corporaciones.✅

Impulsó el 2x1 para liberar a los condenados por delitos de lesa humanidad.✅

Está en contra de ampliar derechos.✅



Esta Corte Suprema es una vergüenza para el pueblo argentino. https://t.co/CNe8IVVjBc — Hugo Yasky (@HugoYasky) June 1, 2022

Tras los dichos desde el oficialismo argentino salieron a repudiar los dichos de Rosenkrantz: "Me llama la atención esa mirada tan ideológica. Que exista escasez no anula los derechos. Pero ¿Es escasez o un problema distributivo? Doy un ejemplo. Dicen que Argentina produce alimentos para 400 millones de personas. Entonces, que haya hambre en la Argentina ¿Es por falta de recursos o porque están mal distribuidos? No estoy de acuerdo, señaló el gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof.

"Lo sabíamos, pero hoy quedó más claro que nunca. Rosenkrantz está en las antípodas de Evita. Hay que dejarlos hablar. Que expresen lo que realmente piensan. Para que cada argentino y argentina sepa en qué lugar están parados los que imparten justicia. Siempre, del lado Evita de la vida", escribió el jefe del bloque del Frente de Todos de Diputados, Germán Martínez.

Carlos Rosenkrantz habla poco, pero cuando lo hace sincera su desprecio, al igual que Macri, por los más postergados y por quiénes más necesitan de un estado presente y de una Justicia que los ampare. Para ellos donde hay una necesidad no hay un derecho vulnerado, hay un costo. pic.twitter.com/s4t2Le1aZM — Victoria Tolosa Paz (@vtolosapaz) June 2, 2022

La relaciones entre el Gobierno y la Corte Suprema esta pasando por su peor momentos y los dichos de Rosenkrantz se dan en el marco de la pelea por los fondos coparticipables que la Ciudad de Buenos Aires, que pertenece a la oposición, esta demandando al gobierno de Alberto Fernández. Justo el mandatario convocó recientemente a los gobernadores peronistas para tratar un proyecto que lleve al máximo tribunal de justicia de 3 miembros, composición actual, a 25 miembros divididos en especialidades.