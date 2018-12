Productor de la gira de "Patito Feo" desmintió a Darthés con un dato sobre el viaje

Daniel Grinbank, productor responsable de la gira de Patito Feo en 2009 -en la que Thelma Fardin reveló que fue abusada sexualmente-, dijo en sus redes sociales que Juan Darthés "mintió descaradamente" en la entrevista que tuvo con el periodista Mauro Viale. Según el productor, una de esas mentiras fue decir que Fardin había viajado a su lado en el vuelo de regreso a Buenos Aires.

Juan Darthés mintió descaradamente ayer, al decir q Thelma @soythelmafardin se habría sentado al lado de él en el vuelo a BA. como Mi empresa responsable de los traslados,había arreglado q en vuelos de más de 5 hs el iba en Business. Thelma iba en turista con el resto del elenco pic.twitter.com/B8Xes53C2d — Daniel Grinbank (@GrinbankDaniel) December 14, 2018

"El compromiso de transportación internacional de la delegación que él tenía convenido que en vuelos de más de 5 horas él viajaba en Business. Thelma viajo con el resto del elenco en turista. Seguís dando asco". Entre los detalles del viaje que Darthés usó para defenderse de la acusación de Fardin, comentó que luego de la presentación en Nicaragua y de lo sucedido en la habitación del hotel, volvieron al avión y se sentaron juntos. “Volvimos en el avión y no estaba yo solo. Estaban los padres, de Brenda Asnicar, de Laura Esquivel, los productores.¿Nadie vio eso? Al otro día volvimos de viaje, volvimos en avión y creo que hasta Thelma se sentó al lado mío en el avión. ¿Sería normal que al otro día estuviéramos todos riéndonos en el micro? ¿Somos todos más enfermos?", dijo en la entrevista este jueves.

Días atrás, en una entrevista con el programa Bella Tarde, Grinbank había dicho: "Es tan grave lo que hizo Darthés, tan aberrante tener al enemigo dentro del equipo que por eso la chica accede al cuarto con la tranquilidad de que un compañero mayor estaba allí. Ojalá que caiga todo el peso de la ley porque en este caso hay agravantes".

Darthés fue denunciado el martes pasado por Fardin por violación y este jueves tenía una audiencia por la causa que lo involucra con la actriz Calu Rivero, pero no se presentó. El abogado Fernando Burlando iba a ser quien lo representara en los casos contra las actrices, pero finalmente no lograron un acuerdo.

El jueves, en la entrevista en la que se defendió, Darthés dio una versión opuesta a la de Fardin: "Ella se me insinuó (…) me quiso dar un beso", expresó. "Golpeó la puerta ella porque me dijo que su llave no funcionaba. Ella fue la que se me insinuó, ella estaba de novia con Juan Guilera (...) yo la saqué de la habitación, fui yo el que le dijo que mis hijos tenían su edad", aseguró el actor. "Le dije a Thelma: 'Thelma, vos tenés la edad de mis hijos, salí de acá'", insistió.