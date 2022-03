Progreso, entre la solidaridad de los clubes y el silencio oficial de la AUF

El referéndum para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración terminó con el triunfo del "No" y el incidente que sufrió el viernes Progreso, en la previa al partido contra Cerro correspondiente a la segunda fecha del torneo Competencia de la Segunda División Profesional ya quedó atrás.

Fueron muchas las instituciones deportivas que se solidarizaron con la situación vivida por el club:

Plaza Colonia:

Repudio a los hechos sucedidos en Estadio Paladino y nuestra total solidaridad con @ProgresoOficial



Basta de este tipo de “rutinas”. https://t.co/Y4fB1iOF9V — Club Plaza Colonia (@PlazaColonia) March 27, 2022

Fénix:

Rentistas:

Interrumpimos los festejos por un rato para expresar nuestra solidaridad con @ProgresoOficial y nuestro rechazo ante lo acontecido ayer en el Paladino.#ElOrgulloDelBarrio https://t.co/xAhWtxiFcJ — Club Atlético Rentistas (@ClubRentistas) March 26, 2022

Defensor Sporting:

Villa Española:

Nuestro apoyo al club @ProgresoOficial, sus hinchas y vecinos de La Teja ante este incomprensible accionar policial.#CulturaDeBarrio ❤️💛💜 https://t.co/up7q6nBijW — Villa Española (@VillaEspOficial) March 26, 2022

Cerro:

Rampla Juniors:

Juventud:

Comunicado a la opinión pública



El Club Juventud se solidariza con la Institución Club A. PROGRESO por los hechos acontecidos en el día de ayer por parte de las autoridades policiales , en el Estadio Paladino.



26 de marzo 2022. — Club Atlético Juventud (@JuventudUy) March 26, 2022

Uruguay Montevideo:

También lo hicieron algunos clubes de básquetbol y algunos equipos del interior del país.

El presidente de Peñarol Ignacio Ruglio se expresó a través de un estado de WhatsApp en el que escribió: "Solidaridad con la lamentable situación vivida ayer con los amigos del Club Atlético Progreso. Una vergüenza lo que pasó y ojalá se tomen medidas rápido. Hay métodos que deberían haber quedado muy en el pasado y ojalá nunca más se vuelvan a ver en Uruguay"

Sin embargo, desde la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) no hubo ninguna comunicación oficial.

Fernando Marasco, exdirigente de Progreso que actualmente preside la Liga de Fútbol Profesional que busca ser reconocida por la AUF, explicó a Referí que cuando el presidente Ignacio Alonso fue puesto al tanto de la situación manifestó que no existía procedencia para retirar las camisetas de Progreso que tenían la imagen del expresidente del club y de la República, Tabaré Vázquez.

"A mí me llamó personalmente Elías Zumar que es presidente de la Mesa Ejecutiva de Segunda para darme su apoyo y solidaridad y se lo transmití a la directiva", dijo Marasco.

Progreso denunció que la Policía revisó la utilería del club y entró a la tienda de merchandising montada en el estadio Abraham Paladino con el fin de buscar material de contenido político y retirarlo del lugar porque ya había comenzado la veda por el referéndum (el partido se jugó el viernes de tarde).

Además, se denunció que a un funcionario del club, Daniel Nusa, se le solicitó retirar una pancarta del Sí colocada en su auto, que a dos hinchas se les impidió entrar las camisetas que tienen la imagen de Tabaré Vázquez y que a otra se le impidió ingresar con tapaboca rosado y un pin del Si.

Desde el Ministerio del Interior informaron que esa clase de operativos se realiza en todas las canchas antes de los partidos con el fin de evitar que se ingresen a los estadios armas, drogas o pirotecnia y que la finalidad no era buscar contenido político.

El presidente Luis Lacalle Pou también se manifestó públicamente en tal sentido: "¿A alguien le cabe en la cabeza que la Policía Nacional va a hacer una requisa de listas o de publicidad, propaganda, de un partido político en una cancha de fútbol? Parece de Harry Potter eso".

"Hubo muchas informaciones encontradas, pero lo anecdótico y preocupante es el hecho en sí de querer restringir el ingreso de hinchas por utilizar una camiseta que es la camiseta oficial que utilizó el club en la temporada 2021", dijo Marasco que sigue vinculado estrechamente con la directiva del club y que asiste a todos los partidos del gaucho.

Progreso presentó esa camiseta alternativa negra con la imagen de Vázquez en abril de 2021, previo al arranque del Torneo Apertura de esa temporada.

Leonardo Carreño

La camiseta negra que Progreso usa desde abril de 2021

"El viernes ya había clima electoral, había comenzado la veda y las autoridades estaba alerta o quisieron ser más papistas que el Papa. No quiero atribuir intenciones pero no puedo creer que del Ministerio haya habido esa orden, quiero creer que fue un procedimiento de los funcionaros que actuaron amparados tal vez por esta administración porque en los anteriores 15 años no ocurrían este tipo de cosas, ahora hay cierta permisividad a las autoridades de actos que antes no se daban", dijo el directivo.

"Nunca tuvimos intervención en la utilería ni en la parte interna del estadio donde está la casa de canchero, la utilería misma, los vestuarios, la tienda; hay varios lugares para ir a revisar pero nunca había pasado. No es normal ni de rutina. Sí pasa con las banderas donde antes de entrar se chequea el largo y el ancho, se revisan los bombos, pero no adentro del estadio e inspeccionar una instalación del club. No pasa ni en los clásicos. De rutina es el cacheo, la revisación de bombos y las banderas", agregó.

"La revisación se produjo en clima normal, sin violencia ni nada, pero lo que sorprende y no cae bien es el tipo de revisación. Se dejó revisar porque en Progreso no hay nada que ocultar", manifestó Marasco.

"Quiero pensar que los funcionarios equivocadamente interpretaron alguna orden", concluyó.