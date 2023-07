Puigdemont asegura que el PSOE le ofreció el indulto

El ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont aseguró hoy que «personas vinculadas al PSOE» le ofrecieron el indulto, a cambio de que se entregue a la Juticia española y pase un tiempo en la cárcel. «Yo no me entregaré nunca, ni que me ofrezcan pasar sólo un mes en prisión. La vía es la amnistía, una condición necesaria pero no suficiente», ha señalado Puigdemon, en una entrevista a RAC1.

Puigdemont dijo también que estas personas “del Partido Socialista” le contactaron «más de una vez» en el Parlamento Europeo. «Antes, durante y después de los indultos, y su propuesta siempre era la misma. En el contexto de los indultos, me dijeron que se podía hablar de esto», ha revelado.

Y añadió: «No es mi situación la que arreglará el conflicto, no hace falta que me vengáis a presentar soluciones felices, que me entregue y que ya me daréis un indulto y que ya me trataréis bien. No busco esto. Esto no arregla nada».

«Esto era razonable que lo propusiesen porque lo iban a hacer con los presos políticos y, por tanto, era creíble que lo hiciesen, pero yo no estoy dispuesto a esto, yo no busco un indulto. Ya sé que si yo hubiese aceptado esto seguramente estaría en la calle, en Gerona, pero no he ido al exilio por esto», insistió Puigdemont.

El dirigente catalán hace estas declaraciones un día después de que el Tribunal Supremo de la Unión Europea confirmara la suspensión de su inmunidad como eurodiputado.