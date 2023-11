Termina sin acuerdo la reunión con Puigdemont en Bruselas

El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, han finalizado sin acuerdo la negociación en Bruselas con el expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont.

A falta de acuerdo entre el PSOE y Junts en torno a la ley de amnistía ha enfriado la expectativa de que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, pueda fijar hoy la fecha del debate de investidura del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ya que la presidencia insiste en que su misión es "facilitar" una votación exitosa.



Fuentes cercanas a Armengol han señalado en el Congreso que la convocatoria de un pleno de investidura será en el momento en el que pueda "ser más exitosa", y han incidido en que el registro o no de una ley de amnistía en la Cámara no está condicionando la decisión de la presidenta del Congreso.



"Como institución cumplimos con el mandato del rey y nuestra misión es facilitar la investidura", señalan las mismas fuentes que recalcan que internamente la presidencia no está preocupada por el día y la hora en la que debe fijar el pleno.



Otras fuentes de la Mesa del Congreso insisten en que el pleno podría ser "sábado, domingo o cuando sea" porque no hay impedimento alguno para que la presidenta pudiera convocarlo.



No obstante, fuentes socialistas inciden en que siguen trabajando para que el debate de investidura se celebre el 8 y 9 de noviembre, sobre todo tras haber encarrilado el acuerdo con los independentistas catalanes y cerrado un pacto con ERC sobre la amnistía, el traspaso íntegro del servicio de Cercanías y la asunción del Estado de parte de la deuda autonómica.



Desde la presidencia del Congreso se recuerda que el plazo para votar una investidura antes de una convocatoria obligada de nuevas elecciones es el 27 de noviembre, aunque se muestran optimistas de que sea bien la próxima semana o la siguiente.



De hecho, Armengol podría anunciar la fecha de la investidura el próximo lunes, 48 horas antes de que se iniciara el pleno del miércoles día 8, aunque en su entorno se recuerda que no hay un margen tasado entre la fijación de la fecha y el debate, puesto que la expresidenta del Congreso Ana Pastor puso fecha a un debate de investidura del candidato del PP Mariano Rajoy en 24 horas.



Tras el anuncio de Armengol la Junta de Portavoces debería reunirse ya que es el órgano encargado de poner el orden del día de los plenos, aunque este trámite podría obviarse ya que otras fuentes recuerdan que es potestad únicamente de la presidenta convocar esta sesión plenaria.



De momento, la Mesa del Congreso que se ha reunido hoy ha aprobado hacer hábiles todas las fechas festivas de noviembre, como es el caso del día 9, festividad de la Virgen de la Almudena.



Además, de cara a la votación por llamamiento que marca el reglamento del Congreso para los debates de investidura, la Mesa ha dado luz verde definitivamente a un nuevo criterio para que el diputado que vota por error pueda corregirlo él mismo de manera inmediata y el secretario que lo nombra si no lo escucha pueda solicitar al momento que lo repita.

