¿Qué pretenden?

Hacía mucho tiempo que no estaba prácticamente un mes fuera del aire, leyendo poca información. Sí hablando con mucha gente, por suerte pude volar bastante, con lo cual pude hablar con mucha gente en distintas zonas de la Argentina, de afuera. Y es una sensación muy rara lo que lo que pasa con la Argentina ahora.

Mañana hay una sesión que es clave en en Diputados, donde se va a votar de manera particular lo que se aprobó de manera general, bastante diezmado.

Pero es difícil entender cómo un sector de la política que gobernó la Argentina mucho tiempo y que hundió a la Argentina en una de las peores crisis -y crisis de lo más profundo porque es una crisis de educación, crisis económica- cómo se cree que tiene autoridad para venir a cuestionar…

Yo no sé si Milei es la solución. La verdad que no se sabe, sí ojalá le vaya bárbaro a Milei, pero lo que es muy difícil de entender es cómo hay un sector político que debería hacer todo lo posible por ayudar a que la Argentina salga adelante y sistemáticamente se pone en la posición contraria de entorpecer, y si puede voltear un gobierno, lo va a voltear porque la verdad que es no hay que disimular mucho el lenguaje porque no disimulan absolutamente nada lo que están haciendo.

Acá hay un sector que claramente quisiera que a Milei le vaya muy mal y muy rápido. Curiosamente es un sector que pertenece al mismo grupo político que gobernó la Argentina muchos años, por lo menos 16 años de los últimos 20. Y que no le fue bien a la Argentina.

Porque lo que está pasando hoy es parte de lo que se hizo mal durante muchos años. Esto es lo mismo que vos construís un edificio y el edificio lamentablemente tiene los cimientos muy mal y todo el material que usó es malo, porque además se falsearon fórmulas y se utilizó mal material, y vos en un momento cuando estás arriba decís “bueno, esto se me va a caer, con lo cual lo tengo que bajar y empezar de vuelta”. Y lo tenés que bajar y empezar de vuelta…

Lamentablemente en la Argentina pasa algo así. Todo lo que se hizo, se hizo muy mal. Este llamado gobierno popular hizo un populismo tan barato y tan malo que lamentablemente hoy tenés que empezar a armar una Argentina nueva, donde tenés que educar de nuevo, donde tenés que hacerle entender a mucha gente que no se puede seguir viviendo de los pocos argentinos que pagamos impuestos. Porque no son solamente los sectores de bajos ingresos: hay mucho sector de ingresos altos que también evade a lo grande impuestos y después lo tenemos que pagar todos los que pagamos impuestos.

A la Argentina hay que armarla de vuelta: hay que entender eso. Lo que no se explica es cómo hay sectores de la política que creen que nos va a ir bien yéndonos mal. Esto va contra todo contra todo sentido común de lo que pasa en el mundo. Simplemente con ver cómo funcionan las sociedades y los países que, valga la redundancia funcionan bien, la Argentina tiene que cambiar.

De vuelta: yo no sé si este proyecto de la Ley Ómnibus es espectacular, si es Milei el gran presidente o gran estadista. No lo sabemos. Lo que sabemos es que es el presidente elegido por la mayor parte de la gente, que tiene 4 años, y que hay que ayudar a que le vaya bien. Y la política, y sobre todo aquellos que entregaron al gobierno y que perdieron, y que destrozaron la Argentina, tienen que entender que tienen que ayudar. Porque lo que hicieron fue mucho daño.

El haber perdido la cultura de trabajo, el haber subsidiado absolutamente todo, y que encima ahora tenés que explicarle a mucha gente que no es que tenés derecho a que te regalen todo, hay que trabajar. Hay que trabajar, tenés que ganar la plata y tenés que pagar lo que valen las cosas.

Por supuesto, no es culpa de la gente. Es culpa de un gobierno que se dedicó a empobrecer a la Argentina y después a dar regalos con la nuestra, por supuesto nunca con la de ellos.

Ahora: en serio, es muy complicada la situación de la Argentina. Entonces aquellos sectores de la política que creen que las solución es voltear un gobierno, se van a equivocar, van a hacer cada vez más daño, nos van a hacer cada vez más daño a todos, y no lo van a voltear. Y la verdad, en serio, no lo van a voltear a Milei. Y no es porque sea Milei, porque no lo van a voltear. Porque Milei está decidido hacer una cantidad de cosas que ojalá le salga bien, y lo mejor que pueden hacer ustedes del otro lado señores de la política que gobernaron hasta hace muy poco la Argentina y la destrozaron, es ayudar. No intentar voltear un gobierno, que es lo que están intentando ahora.

Si Milei está equivocado y tienen mejores ideas proponganlás y vayan al Congreso a debatir mejoras, no a tratar de trabar todo para que la cosa no salga y se le complique el gobierno. Vayan y propongan mejoras. Pero ¿saben cuál es el problema? Que no las tienen. Porque no tienen nada mejor que lo que hicieron, que fue muy malo. ¿No quieren no quieren el 210% de inflación? Dicen que el 30% último es de Milei… Listo, sacale el 30%, lo dejamos en 170% ¿querés? 170 dejaste…

Un gobierno con el 170% de inflación, con el 45% de pobreza de diciembre -no tengas duda que va a estar en el 45%-.. Vas a decir “¿cuánto va a estar Milei?” Y, seguramente más… Porque tiene que arreglar este desastre y para arreglar este desastre lamentablemente no hay muchos caminos. Ahora: vos dejaste Un gobierno con el 170% de inflación; con el 45% por de pobreza, 60% si te cuento 17 años para abajo, ¿en serio te creés con el derecho de tratar de trabarle todo al presidente

nuevo? ¿Con qué autoridad moral? Si destrozaste la Argentina…

La educación ni te cuento. Porque el gran problema de la Argentina es entre otras cosas la educación. Porque si hubiese educación en primer lugar nunca votarían a los que fueron gobierno en la Argentina. Nadie podría votarlos con una sociedad educada, pero se encargaron de romper la educación.

Entonces con qué derecho están trabando y complicando el funcionamiento de un gobierno nuevo que, de vuelta: no sé si es la solución… pero es el presidente nuevo elegido en la Argentina y que

tiene 4 años por delante. No lleva dos meses ya le hicieron un paro. No lleva dos meses están y trabando absolutamente todo en el Congreso. ¿Qué pretenden? En serio, ¿qué pretenden?

No sería mucho mejor tratar de ayudar. Y si tienen ideas tan geniales primero habría que preguntarse por qué no las implementaron cuando gobernaron en lugar de dilapidar todo nuestro dinero y sobre todo el último año electoral. Si tienen ideas buenas… Pero saben, el problema es que no las tienen y lo único que quieren es que a un gobierno le vaya mal, como si esa fuera la solución de la Argentina y no es la solución de la Argentina. Es todo lo contrario.

La única solución es que le vaya bien. El problema es que si le va bien y la Argentina se educa y progresa, ustedes no vuelven nunca más a ser gobierno.