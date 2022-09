"Que se vayan comprando canilleras": Fantino se fue de ESPN y arremetió contra sus excompañeros

El periodista deportivo y conductor argentino Alejandro Fantino se alejó de la cadena internacional ESPN, y tras su salida arremetió contra sus excompañeros del canal, Sebastián "Pollo" Vignolo y Mariano Closs. Fantino confirmó su salida del canal y advirtió a sus colegas que "se compren canilleras", anticipando más ataques y denuncias contra ellos.

Fantino estrenó el canal digital Neura Media, donde el miércoles ya comenzó con las críticas a sus compañeros, y aseguró que desde esa nueva plataforma intentará "cambiar el periodismo deportivo" encarnado por sus antiguos compañeros y por los medios tradicionales.

Recordando un episodio ocurrido en ESPN en 2020, en el que Closs criticó a Fantino al aire por aventurar que un bajón deportivo de Boca había estado determinado por razones sentimentales y no deportivas, el conductor afirmó que "nunca más" permitirá ese tipo de críticas. "Nunca más voy a soportar que venga un colega y me diga 'esto es fútbol'. Me hizo acordar a Leónidas cuando le dijo al persa 'esto es Esparta' le pateó el pecho y lo tiró a un aljibe. A mí no me patea el pecho nadie, ¿Esto es fútbol? Esto también es fútbol, yo no soy un mercenario de Jerjes. Tengo los huevos grandes como un Fiat 600 y tengo 432 espadas en la espalda".

Este jueves, Fantino explicó en esa misma plataforma que tras una reunión con los responsables de ESPN llegaron de común acuerdo a la decisión de que se vaya de la empresa. "Fueron dos horas donde conversamos y les dije que no me siento cómodo y me dieron que ellos no me notaban cómodo", contó. No me parece justo para ellos que esté en un lugar donde no me siento cómodo. No voy a seguir en ESPN. Cerrada esa etapa con mucha amabilidad de su parte y de mi equipo"

Y ahí volvió a arremeter contra Vignolo y Closs. "En lo que viene, les diría al Pollo y a Closs que se vayan comprando canilleras porque en lo que viene no va a haber árbitro en el partido, será como en el potrero. Ahora sí empezamos de verdad".

Fantino agregó: "Hay que ser mejores como periodistas y esto que se va a poner muy picante, Closs, se va a poner hermoso. Pollo, hacete hacer un pantalón con cuatro bolsillos, así vas cambiando las manos de bolsillo a bolsillo. Me parece que no tienen las agallas para debatir intelectualmente conmigo”.

"Seguramente me van a mandar alguna carta documento para intentar callarme o algún 'bozalcito' legal o alguna cosa típica. Yo no estoy atacando cuestiones personales, quiero debatir de periodismo. Por eso dije que si yo quiero mejor periodismo debo expresarme mejor. Ustedes, Vignolo, Closs, representan al poder. Nosotros nos vamos permanentemente y ustedes se quedan en el poder", siguió atacando. "Eran el poder de Torneos y Competencias, fueron el poder de Fox, siguen siendo el poder. Representan el poder, el decir veraz. Y nosotros, los locos, los sucios, los malos. Nosotros, los bárbaros, y ustedes los civilizados. Ustedes, siempre adentro, nosotros afuera. Ahora queda afuera uno picante. Uno muy picante", concluyó.