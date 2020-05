Qué tan accesibles son los sitios web uruguayos y qué soluciones proponen

La pandemia ha hecho que miles se queden en casa. Internet se transformó en el vehículo indispensable para (casi) todos, pero muchos sitios web y plataformas tecnológicas se transformaron en una barrera.

Varias plataformas no se adaptan y no son fieles al problema que tienen los discapacitados de distinta índole. "Las personas con discapacidad no han sido contempladas debidamente. Esto de la pandemia recrudece la situación", comentó Silvia Aerosa, coordinadora de intérpretes del Centro de Investigación y Desarrollo para la Persona Sorda.

El censo de 2011 registró a más de 517.000 uruguayos con algún tipo de discapacidad. De ese número, unos 365.000 dicen tener una "discapacidad leve", 130.000 una "discapacidad moderada" y 22.000 una "discapacidad severa". La que más afecta a los uruguayos es la de la visión: aproximadamente 312.000 tienen "baja visión" y unos 4.300 son ciegos.

Una investigación sobre el acceso a internet en personas con discapacidad visual de la Universidad Católica del Uruguay determinó que, al contrario de lo que se piensa, todos los entrevistados acceden frecuentemente a dispositivos tecnológicos y que muchos lo hacen sin asistencia.

No es el smartphone, sino la computadora el aparato con el que se inician los ciegos o quienes tienen baja visión. Quienes tienen baja visión, tuvieron que recurrir a memorizar la interfaz del sitio web o acercarse excesivamente a la pantalla para poder ver. Para los ciegos, en muchos casos directamente es una barrera si las páginas no se hacen bajo ciertos parámetros o si no se tienen "rampas de acceso".

El desarrollo del gobierno electrónico en Uruguay permite que muchos tramites se hagan en línea, pero, a veces, las personas con discapacidad visual se encuentran con algunas dificultades que no son tecnológicas, sino de diseño y completado: “A veces los formularios de consulta de los entes públicos también son muy inaccesibles, muy complicados, y ahí hay que hacer piruetas digamos para poder completarlos”.

Según la investigación, otro elemento que dificulta la accesibilidad son las ventanas emergentes y los anuncios publicitarios que reproducen videos automáticamente. “Cuando estás en una noticia y desplegás un artículo que estás leyendo, ahora hay un sistema de publicidad que se te abre un video o algo, y eso hace que el lector se tranque ahí, vuelva para atrás (...)", cuenta un entrevistado con baja visión.

Si bien el Estado tiene distintas leyes para la protección integral de las personas con discapacidad y para cumplir con sus derechos, la accesibilidad digital sigue siendo un tema no resuelto del todo, tanto en el ámbito público como privado.

La ley 18.418, cuyo Artículo 9° dice: “(...) los Estados partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones (...). Estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a (...) los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo (...)".

A partir de la norma técnica internacional WCAG 2.0, el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas elaboró una serie de indicativos que establecen los requisitos para crear y gestionar un sitio web accesible. En el desarrollo de un sitio web hay principios fundamentales que se deben promover: igualdad de uso, simple, intuitivo y fácil de entender.

"La accesibilidad web se engloba en la accesibilidad universal, que es el grado en el que todas las personas pueden utilizar un objeto, visitar un lugar o acceder a un servicio, independientemente de sus capacidades técnicas o físicas", explica la directora de Sociedad de la Información de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic), Virginia Pardo.

De acuerdo con Pardo, la accesibilidad web se refiere a la capacidad de acceso de los contenidos por todas las personas independientemente de la discapacidad que presenten. Su grado dependerá de los parámetros y posibilidades que se apliquen. El nivel puede ser A, AA y AAA ya que un sitio puede tener accesibilidad parcial.

Cumpliendo con la legislación vigente y con recomendaciones internacionales, la funcionaria informó que "el 76% de los sitios web 'gub.uy' cumplen con todas las pautas internacionales de accesibilidad, usabilidad y movilidad y que se espera alcanzar el 100% en el correr del 2020. El objetivo es que los sitios web del Estado puedan alcanzar el nivel AA y aplicar buenas prácticas sugeridas en algunas de las pautas de tipo AAA".

Las herramientas

Si bien el Estado promueve un diseño accesible, no obliga a las empresas a tener una aplicación o sitio web que lo sea. Frente a esto, distintas organizaciones ofrecen soluciones gratuitas y pagas para "derribar esas barreras" y hacer "puertas de entrada".

Por un lado, Creática es una organización compuesta por un equipo multidisciplinario que asesora a personas discapacitadas y a empresas en el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación.

"Wikinclusión" es una página web desarrollada por Creática que agrupa recursos digitales como juegos, videos, programas y apps, para mejorar una habilidad, facilitar el aprendizaje u ofrecer "rampas digitales".

Las "rampas digitales" son "programas, gadgets o utilidades que se cargan en la memoria de la computadora, la tablet o el celular antes que el programa principal" para "facilitar el uso de aplicaciones informáticas de tipo general a los usuarios con discapacidad que, de otra forma, se verían obligados a usar solo programas específicamente diseñados para ellos".

Roxana Castellano, directora de la firma, explica que su estrategia en la discriminación de recursos informáticos no responde a una discapacidad en particular, sino más bien al tipo de habilidad que se quiere mejorar y al conocimiento que se quiere adquirir porque, a veces, un mismo programa es útil para personas que no tienen ninguna discapacidad.

De todas maneras, en su página web se observa una sección que separa los contenidos según el tipo de discapacidad para facilitar y agilizar la búsqueda. Por ejemplo, en donde dice "Redes conceptuales con apoyo de las TIC" hay cuatro categorías: "Discapacidad", "Discapacidad múltiple, síndromes", "Dificultades de aprendizaje" y "Curvas de aprendizaje interacción TIC".

Por otro lado, Umuntu, una agencia uruguaya consultora de empresas en accesibilidad e inclusión, ofrece distintas soluciones como "Streaming accesible" e "Intérprete de lengua de señas en línea", además de ser la representante en Uruguay de la aplicación "LazarilloApp".

"Streaming accesible" busca que las personas sordas puedan disfrutar en vivo de un webinar, una capacitación o una charla, por medio de una persona que comunique los contenidos mediante lenguaje de señas.

"Intérprete de lengua de señas en línea" está pensado para que cualquier empresa pueda tener a un profesional conectado para hablar con una persona que se comunica mediante lenguaje de señas. De esa manera, un mismo profesional puede "estar" en varias empresas a la vez y habilitar, consecuentemente, la comunicación con una persona sorda.

"LazarilloApp" es una aplicación de alta precisión de geolocalización. Funciona como si fuera un Google Maps, pero más preciso porque permite dar con lujo de detalle las indicaciones para ir al baño en un shopping, por ejemplo. Las empresas que contraten este servicio, podrán señalarle al usuario exactamente en qué parte están sus productos. Con la app, un supermercado puede indicar en qué parte está la góndola de dulces, por nombrar alguna.

El Centro de Información Oficial define a la discapacidad como "la alteración funcional permanente o prolongada, física (motriz, sensorial, orgánica, visceral) o mental (intelectual y/o psíquica) que implique desventajas considerables para la integración familiar, social, educacional o laboral".