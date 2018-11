Quentin Tarantino sorprendió a Hollywood con una boda inesperada

Cuando muchos estaban esperando más noticias de la película que se encuentra preparando para mediados de 2019 –Once upon a time in Hollywood–, Quentin Tarantino (55 años) copó los titulares, pero de la prensa del corazón. El director fue noticia por una sorpresiva boda con Daniella Pick (35 años), una modelo israelí con la que el cineasta tiene una relación desde 2016.

Ambos se conocieron mucho antes, en 2009 y poco después del rodaje de Bastardos sin gloria, y se comprometieron en 2017. El dato más sorprendente es que la fiesta de compromiso fue organizada por Harvey Weinstein –amigo y productor en varias de las películas del director– en setiembre del año pasado. A esa fiesta estuvieron invitados varios de los rostros que han desfilado por las películas de Tarantino, entre ellos Uma Thurman, Samuel L. Jackson, Bruce Willis, Harvey Keitel y Diane Kruger.

Just Married! Congrats Quentin Tarantino & Daniela Pick!

📷 Curtis Dahl / @people pic.twitter.com/uFBk94kvyS — Quentin Tarantino Fan Club (@TarantinoFC) November 29, 2018

Poco después del evento, las acusaciones de acoso y abuso sexual contra el productor estadounidense salieron a la luz.

Tarantino aseguró que se despedirá del cine una vez filmada su película número diez. Once upon a time in Hollywood será la novena y probablemente se estrenará a mediados de 2019. La historia de este largometraje está ubicada en Los Ángeles en 1969 y tiene un elenco impresionante: esta protagonizada por Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Margot Robbie, y a ellos se les suman Al Pacino, Tim Roth, Kurt Russell, Dakota Fanning y James Marsden.

La película sigue los pasos de un actor de wésterns televisivos (DiCaprio) y su doble (Pitt), dos artistas con dificultades para meterse en el Hollywood de aquella época. En su camino aparece la famosa actriz Sharon Tate (Robbie) para resolver sus problemas, pero también se cruza en su camino la temida familia Manson y su líder, Charlie.

Tarantino dirigió a lo largo de su carrera varios filmes, como Perros de la calle, Pulp Fiction y los dos largometrajes de Kill Bill.