Quiz: ¿qué tipo de personalidad tenés, según una herramienta que usa la CIA?

¿Cómo actuás en tu vida?¿cómo tomás decisiones? ¿Cómo te relacionás con los demás? El eneagrama, poderosa herramienta que es utilizada en Hollywood, además de por la CIA y multinacionales, define nueve tipos de personalidades. Descubrí cual de ellas describe tu accionar a través de este test.

Pregunta 1 - Elegí la descripción que mejor refleja tu personalidad

Independiente y confiado: Me fijo objetivos, me comprometo y deseo que ocurran las cosas. No me gusta quedarme sentado, prefiero dejar mi huella. No me dejo llevar ni empujar tampoco. La mayor parte del tiempo sé lo que quiero y voy a por ello.

Callado y solitario: no atraigo mucho la atención en la vida social. No me siento cómodo destacando sobre los demás ni siendo competitivo. Estoy a gusto con mi imaginación y no siento que tengo que estar activo todo el tiempo.

Responsable y entregado: me siento mal si no cumplo mis compromisos o no hago lo que se espera de mí. Muchas veces hago grandes sacrificios personales por el bien de otros, lo sepan o no lo sepan. No suelo cuidar bien de mí mismo.

Pregunta 2 - Elegí una segunda descripción que mejor refleja tu personalidad

X. Positiva y entusiasta: soy una persona que mantiene una actitud positiva y piensa que las cosas se van a resolver para mejor. Suelo entusiasmarme por las cosas y no me cuesta encontrar en qué ocuparme. Me gusta estar con gente y ayudar a otros a ser felices. (No siempre me siento fabulosamente bien, pero trato de que nadie se dé cuenta.) Sin embargo, mantener esta actitud positiva ha significado a veces dejar pasar demasiado tiempo sin ocuparme de mis problemas.

Y. Sensible y rebelde: tengo fuertes sentimientos respecto a las cosas, la mayoría de la gente lo nota cuando me siento desgraciado por algo. Deseo saber a qué atenerme con los demás y con quiénes y con qué puedo contar; la mayoría de las personas tienen muy claro a qué atenerse conmigo. Cuando estoy alterado por algo deseo que los demás reaccionen y se emocionen tamo como yo. Conozco las reglas, pero no quiero que me digan lo que he de hacer. Quiero decidir por mí mismo.

Z. Lógico y racional: tiendo a controlarme y a ser lógico, no muestro mis sentimientos. Soy eficiente, incluso perfeccionista, y prefiero trabajar solo. Cuando hay problemas o conflictos personales trato de no meter mis sentimientos por medio. Algunos dicen que soy demasiado frío y objetivo, pero no quiero que mis reacciones emocionales me distraigan de lo que realmente me importa.

La combinación de las dos letras que mejor pensás que te describen darán como resultado un tipo de perfil. Chequeá cuál sos:

Resultados:

AX TIPO 7

AY TIPO 8

AZ TIPO 3

BX TIPO 9

BY TIPO 4

BZ TIPO 5

CX TIPO 2

CY TIPO 6

CZ TIPO 1

Los nueve tipos de personalidad:

El eneagrama de la personalidad permite entender cómo las personas piensan, sienten y se comportan. En cada uno de los tipos de personalidad hay patrones y hábitos que los caracterizan.

El gran poder de esta herramienta de inteligencia emocional está en la precisión y profundidad de las descripciones tipológicas y en el camino de transformación que ofrece a quienes buscan alcanzar su máximo potencial.

Eneatipo 1: el que quiere ser perfecto.

Su trauma es que se siente imperfecto. Para compensar esta sensación de insuficiencia, crea inconscientemente un ideal de cómo debería ser. En el proceso se vuelve muy autoexigente y crítico consigo mismo. Y dado que nunca alcanza la perfección deseada, tiende a enfadarse y frustrarse con facilidad. Suele estar convencido de que su forma de ver las cosas es la única verdadera. Debido a su prepotencia y rigidez, cree que siempre tiene la razón y trata de imponer su punto de vista sobre quienes piensan o actúan de forma diferente.

Su aprendizaje pasa por transformar la ira en serenidad, aceptándose tal como es.

Eneatipo 2: el que necesita amor.

Su carencia es que no se quiere a sí mismo. Piensa que amarse es un acto egoísta. Y que lo importante es ser buena persona, priorizando siempre las necesidades de los demás. Cree que cuanto más ayude a la gente, más lo querrán. Y que cuanto más lo quieran, más feliz será. Pero en el proceso se olvida de sí mismo y de sus necesidades, se vuelve dependiente e incapaz de estar en soledad. Debido a su soberbia, considera que sabe mejor que los demás lo que necesitan y suele dar consejos, echando luego en cara lo que ha hecho por la gente.

Su aprendizaje pasa por transformar su orgullo en humildad, atendiendo primero sus propias necesidades emocionales.

Eneatipo 3: el que necesita valoración.

Su herida es que no se valora a sí mismo. Piensa que si no destaca o sobresale en algún ámbito, nadie lo tendrá en cuenta. Y que su valía como ser humano depende de sus triunfos profesionales y del estatus social alcanzado. Tiende a obsesionarse con la imagen, el éxito y el reconocimiento. De tanto esconderse detrás de una máscara acaba por olvidarse de quién verdaderamente es. Se vuelve muy presumido, ambicioso y competitivo.

Su aprendizaje pasa por transformar su vanidad en autenticidad, valorándose por lo que es en vez de por lo que hace, tiene o consigue.

Eneatipo 4: el que necesita atención.

Su trauma es que no se ve a sí mismo. Necesita que lo descubran los demás. Y para compensar su complejo de inferioridad, se esfuerza para convertirse en una persona única, especial y diferente. Al compararse con la gente, suele considerar que le falta “algo” para poder ser feliz, sumiéndose en la envidia, la tristeza y la melancolía. Suele sentirse incomprendido y padece frecuentes altibajos emocionales.

Su aprendizaje pasa por aprender a interesarse más por los demás que por sí mismo.

Eneatipo 5: teme expresar sentimientos.

Su mayor miedo es ser incapaz de relacionarse emocionalmente con los demás. Todo lo que tenga que ver con los sentimientos, así como con el contacto físico, le incomoda y abruma. Suele ser distante, frío, reservado y un poco ermitaño. Y tiende a encerrarse en su soledad, regodeándose en su mundo racional, teórico e intelectual. Acumula información y conocimiento sin sentirse jamás preparado para pasar a la acción.

Su aprendizaje pasa por conectar más con su corazón, encontrando el equilibrio entre lo que piensa y lo que siente.

Eneatipo 6: el que teme tomar decisiones.

Su herida es que no confía en sí mismo. A menudo le invade el miedo y la ansiedad por potenciales problemas futuros. Vive en un permanente estado de alerta para no ser sorprendido desprevenido. Al sentirse tan inseguro por dentro, tiende a preocuparse obsesivamente con tomar aquellas decisiones que le garanticen la seguridad y la certeza de que todo irá bien. Suele preguntar a otras personas qué hacer con su vida.

Su aprendizaje pasa por transformar su cobardía en coraje, cultivando la confianza en sí mismo para asumir las consecuencias de sus propias decisiones.

Eneatipo 7: el que teme sufrir.

Su problema es que no soporta contactar con el vacío y el dolor que habitan en las profundidades de su ser. Tiende a desarrollar una personalidad divertida, alegre y positiva, utilizando el sentido del humor como mecanismo de defensa. Suele ser hiperactivo y hedonista, obsesionándose con la búsqueda de placer en el corto plazo como antídoto para sepultar su aburrimiento e insatisfacción crónicos. Vive en el futuro, es muy disperso y le cuesta mucho estar presente y concentrarse.

Su aprendizaje pasa por cultivar el silencio y el arte de no hacer nada, conectando con la felicidad y el bienestar que residen en su interior en vez de perderse en el laberinto de la evasión.

Eneatipo 8: el que quiere tener el control.

Su mayor miedo es que los demás le hagan daño. Suele protegerse tras una coraza y vivir a la defensiva, reaccionando agresivamente cuando se siente amenazado. Tiende a intimidar por medio de su mirada y su fuerte personalidad. Le gusta estar al mando de las situaciones para no someterse a la voluntad de los demás. No soporta que nadie le diga lo que tiene que hacer y la injusticia lo saca de sus casillas.

Su aprendizaje pasa por soltar el control y aceptar su vulnerabilidad, comprendiendo que nadie puede herirle emocionalmente si no da previamente su consentimiento.

Eneatipo 9: el que quiere evitar el conflicto.

Su trauma es que no sabe lidiar con el enojo de quienes lo rodean. Tiende a infravalorarse, suele pasar inadvertido y evita tomar partido para no molestar a nadie. Le cuesta mucho decir “no” a los demás por temor a que alguien se enoje. Para no decir nada inconveniente, escucha más que habla. Cree que su opinión no importa y tiende a amoldarse al pensamiento general. Puede pasarse horas tirado en el sofá, regodeándose en su apatía, dejadez y pasividad.

Su aprendizaje pasa por transformar su procrastinación en proactividad, haciéndose valer y aportando valor al mundo.

Potenciar tu talento

Se calcula que el 83% de los ingresos de tu vida dependerán de cómo gestiones tus emociones. Por eso a través del auto-conocimento se pueden empoderar los talentos, las relaciones y la comunicación.

“La mayoría de los empresarios tienen los títulos académicos y la trayectoria laboral para cumplir sus funciones profesionales, pero continúan ciegos en cuanto a sus limitaciones mentales. Son inmaduros emocionalmente, toman decisiones importantes tal como lo haría un niño. El impacto de ésto en las corporaciones y en la vida diaria de las personas es espeluznante”, explicó en workshop realizado en Montevideo el Director de Enfoque Eneagrama, empresa líder regional en entrenamientos de alto rendimiento.

Allí expuso que “el eneagrama otorga un mapa para liberarnos de hábitos compulsivos, para ser más conscientes en las elecciones que hacemos y para tener una gama más amplia de estrategias de afrontamiento en la vida cotidiana”.

Consultado por el público asistente sobre la fiabilidad de los autotests de eneagrama, explicó que el autodiagnóstico no es una técnica efectiva por sí sola para descubrir qué tipología uno tiene, porque hay partes de la personalidad que tenemos negadas.

En la metodología que propone Enfoque Eneagrama “enfocamos a la gente para que vea aquello que no percibía mediante un proceso de coaching, y ahí sí sale a la luz lo que faltaba y se produce una expansión de consciencia que transforma la vida de esa persona”, concluyó.

El eneagrama es utilizado tanto en Hollywood como por la CIA para mapear perfiles de comportamientos a la hora de componer un personaje o rastrear un criminal.

A nivel corporativo, Microsoft, IBM, Google, Adobe, Sony, L´Oréal, Avon, Boeing, Toyota, entre otras multinacionales, lo aplican para aumentar la calidad del trabajo y mejorar las relaciones entre los empleados.

En el ámbito personal te permite un aumento de la confianza y la valoración propia, el desarrollo de la flexibilidad, la mejora en las relaciones, los vinculo de confianza, en la innovación y creatividad, manejo de estrés y una mejor calidad de vida.

A la hora del trabajo, es una herramienta que te puede ayudar a identificar que motiva y desactiva a una persona, a negociar, a mejorar el rendimiento, la empatía y la calidad de los procesos, inspirar y dirigir equipos.

