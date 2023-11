Rafa Nadal: "Ahora ya sé que voy a volver a jugar al tenis"

Rafa Nadal se mostró más optimista que nunca con respecto a su vuelta a las pistas y demostró la buena evolución de su lesión tras asegurar este miércoles en Barcelona, durante el acto de presentación de la Clínica Tenis Teknon, que volverá “a jugar a tenis algún día”, aunque mantiene la incógnita de la fecha exacta de su regreso.

"Hasta ahora no sabía si volvería a jugar al tenis algún día y ahora, sinceramente, creo que sí. Lo que ha cambiado de hace unas semanas o unos días a ahora es que ahora ya sé que voy a volver a jugar a tenis. Antes no lo sabía, pero ahora sinceramente sé que sí porque la evolución es positiva, se han dado grandes pasos últimamente. Que sea en un sitio o en otro pues todavía no estoy preparado para decirlo. Cuando lo sepa, seréis los primeros en saberlo", señaló Rafa.

No obstante, aseguró que no puede poner fecha exacta para su regreso y no está confirmada su presencia en el Australia Open en enero de 2024: “No hay nada de todo esto. Entiendo el interés de la noticia pero al final cuando esto suceda, o cuando yo sepa que vuelvo, lo diré yo. Cuando sepa lo que haré, seré el primero en deciros lo que sea”, explicó.

Precisamente en ese torneo fue cuando sufrió la lesión que lo marginó durante todo el 2023 y lo obligó a operarse. Siembargo, Rafa sabe que no será un desafío fácil volver a recuperar el nivel: "Intuyo que va a ser muy difícil recuperar un nivel muy alto de tenis. Pero bueno, si no tuviera la ilusión de intentar ser competitivo, pues probablemente no estaría haciendo todo lo que he hecho durante estos últimos meses, todo el esfuerzo que supone a la edad que tengo, y después de tener una carrerar muy larga, que los años pesan", manifestó Nadal.

No obstante, dejó en claro que es "una ilusión" para él poder disputar los Juegos Olímpicos de París 2024, donde podría hacer dupla con Carlos Alcaraz, aunque sabe que todavía quedan "muchos meses" para la cita olímpica y por eso considera que aún es pronto para considerarlo un objetivo real y concreto.