Ranking inmobiliario: cuáles son las ciudades más caras de la región y qué puesto ocupa Montevideo

Según un informe de la Universidad de Torcuato Di Tella en conjunto con Zonaprop, los precios de los inmuebles en América Latina subieron un 1,9% en promedio en dólares. Mientras que cayeron 2,8% en dólares reales, es decir, dólares ajustados por la inflación en Estados Unidos, y 4,9% en moneda local real.

En este contexto, la ciudad con el metro cuadrado más caro de la región es Santiago de Chile con un valor de US$ 3.571 por metro cuadrado. El segundo lugar lo ocupa Montevideo con un precio promedio de US$ 2.867 por metro cuadrado y, el podio lo cierra Buenos Aires con un promedio de US$ 2.570 el metro cuadrado.

Relevamiento inmobiliario de América Latina. DiTella y ZonaProp

El ranking inmobiliario