Reapareció Abulafia y dijo que sabía de la campaña de bots en su contra

Eduardo Abulafia reconoció este viernes que estaba al tanto de que había una campaña de bots en las redes sociales para desprestigiarlo en medio de la puja electoral en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

Quien fuera uno de los tres candidatos que aspiraban a la presidencia, pero que fue desautorizado a presentarse al no pasar el examen de idoneidad dispuesto por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), habló por primera vez este viernes, luego de las elecciones que quedaron truncas a fines de julio.

“Lo tuve en claro desde el primer día, el tema de lo campaña me lo informaron algunos amigos. Pero son estilos”, dijo Abulafia al programa Usted qué opina, de Sport 890.

Sus declaraciones fueron luego de que este jueves la abogada Silvia Etchevarne, quién representa a Walter Alcántara, el lobista que grabó los audios de Wilmar Valdez que precipitaron su renuncia, dijera que el ex titular de la AUF realizó una campaña para “desacreditar a Eduardo Abulafia” con “métodos extraños”.

“Valdez habría contratado una especie de servicio de bots de Twitter; una aplicación informática que automatiza ciertas funcionalidades y simula la actividad de los usuarios. Esto tiene muchas ventajas y es lo que habían descubierto Del Campo y Ríos, según mensajes que vimos del 4 de julio”, dijo la abogada en Sport 890.

Según comentaron en la nota de este viernes en esa emisora, en la red social los bots relacionaban la paaqlbara “Abulafia” con la palabra “mafia”.

“Cuando me enteré de esa campaña, que lo escuché en varios lados, decidí no darle importancia en ningún momento”, señaló Abulafia. “Tengo las cosas absolutamente claras y cuando me enteré del estilo que se estaba manejando, no le dí bolilla. Yo me centré en mi proyecto”, agregó. “Cada uno sabe cómo actúa en la vida y cómo procede. Ese no es mi estilo”.

Consultado por si Arturo Del Campo, otros de los candidatos, le había informado de esa campaña, Abulafia respondió negativamente. “Me avisaron varias personas y uno de ellos fue Julio Ríos, con quien tenemos una amistad de muchos años”. Según Etchevarne, los “métodos extraños” fueron descubiertos por Ríos y Del Campo.

Abulafia señaló que sabía de la campaña en su contra y que luego habló con Del Campo sobre ese tema. “No le di importancia, son formas de actuar y de proceder”, reiteró.

Convencido de que iba a ser el presidente

“Estaba absolutamente convencido de que en primera vuelta con Valdez y Del Campo yo iba a ser el más votado, y que en segunda vuelta iba a ganar”, dijo Abulafia. “Yo estaba seguro que iba a ser el presidente de la AUF”.

Agregó que en las horas previas a las elecciones hubo situaciones que le llamaron la atención. “El día de la elección llega un mensaje de la Confederación, de la FIFA, se presentan determinadas gremiales aludiendo cosas que después cuando hablé con ellos no eran tan así”, expresó. “Hubo una movida muy grande en la cual se tomó a mi persona, pero acá habían otras cosas en juego”, señaló Abulafia. “Hubo tres candidatos en un proceso limpio. Uno renunció y a los otros dos lo bajaron”.

Sobre el examen de idoneidad que Conmebol les impuso y que ni él ni Del Campo aprobaron, comentó: “He tenido una cordialísima relación con (el presidente de Conmebol, Alejandro) Domínguez, tenía una imagen excelente de él, pero esto de la intervención me abre un montón de dudas, no lo entiendo”.

Además, catalogó de “injusta e ilegal” la “intervención” de FIFA a la AUF. “Es una barbaridad, no tiene ni pies ni cabeza”. “No hablo de las personas, sé que son gente de bien. Pero la intervención como tal me parece una barbaridad”, dijo sobre los uruguayos que están al frente de la comisión normalizadora.

Señaló que la intervención es “antiestaturia” y recordó que la mayoría de las afiliadas a FIFA aún no tiene aprobado el nuevo estatuto que se le exige a la AUF.

También se refirió a la comisión de FIFA que controla los estatutos, la cual está formada por países poco reconocidos en el fútbol. “Está integrada por Madagascar, Turcos y Caicos, Aruba, Corea del Norte, Andorra, Bahrein, Samoa, Canadá… Lo digo con el mayor respeto. Creo que Uruguay se tiene que plantar muy firme, lo digo por los clubes que me apoyaron a mí, porque esto lo van a ganar”, expresó en referencia de las instituciones que fueron al TAS en contra de la intervención de FIFA.

“Deseo que Uruguay se plante firme, que los clubes uruguayos se planten firme, porque la FIFA y la Conmebol van a tener que bajar la cabeza, acá se equivocaron feo”, señaló Abulafia, quien dijo que es “impensable” que vuelva a ser dirigente de fútbol. “No me puedo sentar en la misma mesa con la Conmebol y la FIFA”.