Recoba se mete en la campaña electoral: de aquella bajada de 2015 a este ascenso de 2021

El nombre de Álvaro “Chino” Recoba se metió otra vez en una campaña electoral del Club Nacional de Football luego de que fuera anunciado por la lista oficialista Compromiso Nacional 1899 como su entrenador de Tercera división en caso de ganar los comicios del próximo 11 de diciembre.

“Se viene el Chino DT. Tras analizarlo largamente con José Fuentes, Álvaro Recoba comenzará su carrera como Director Técnico al frente de la 3ra División de Nacional. El Chino, ya conformó su Cuerpo Técnico y su asistente será Nelson Abeijón”, informó la agrupación en sus redes sociales.

De esa forma, el Chino se mete otra vez en la campaña al igual que otras glorias del club y también junto a un extricolor como Abeijón, quien integrará su cuerpo técnico.

Leonardo Carreño

Recoba en Los Céspedes

Recoba aquella bajada de la campaña 2015 a esta jugada política

Tras cerrar su carrera como futbolista en Nacional en junio del año 2015, en su segundo ciclo como jugador albo, el Chino ha tenido varios contactos con los tricolores, desde distintos lugares y con diferentes resultados, desde la bajada de la campaña de 2015 cuando era oposición a esta jugada política del oficialismo.

A fines de ese año, seis meses después de su retiro, Recoba se sumó a la lista de José Fuentes para las elecciones, que llevaba el número 20, el que usaba Recoba, e iban con la presidencia con la fórmula Fuentes-Recoba, pero fue vetado.

La Comisión de Estatutos del club entendió que no cumplía con los requisitos estatutarios para presentarse. "Fue el motivo por el cual decidí no participar en las elecciones de Nacional; es imposible que lo inhabilitaran viendo la estructura de poder. Lo dicen tres o cuatro informes de abogados independientes. No se trataba de una gauchada, sino de aplicar el Estatuto tantas veces manejado de mil maneras dentro del club. Hubo una clara intención de excluirlo", explicó Fuentes, en ese momento que llevó a que la decisión del club con Recoba decidiera retirar su candidatura.

Recoba contra PSV

Luego de ese episodio, el Chino se alejó del club. El único contacto que tuvo con Nacional fue en abril de 2016 cuando tuvo su despedida con un recordado partido de estrellas europeas y sudamericanas en el Gran Parque Central.

A principios de la actual administración, con su amigo Iván Alonso como manager deportivo y con Fuentes en la directiva, hubo un acercamiento de Recoba al club con el presidente José Decurnex, quien en su campaña había pensado en sumarlo a su plan de trabajo.

"Para mi Recoba es una persona que puede aportar al club desde el mundo del marketing, de abrir puertas, de conectar a Nacional en un mercado donde él ha sido muy exitoso y muy reconocido, una especie de embajador, de decir mañana nos queremos mostrar en torneos europeos, Italia, entonces desde ese lado es una persona que puede aportarle a Nacional", puntualizó en 2018, antes de ser electo presidente.

Nacional

Álvaro Recoba

En julio de 2020 se concretó el regreso del Chino a Nacional: fue designado director de relaciones internacionales y fue presentado en ese cargo por Decurnex y Fuentes.

"Para nosotros es un orgullo que te integres al equipo de trabajo, como un embajador con proyección internacional", le expresó el presidente albo en ese momento.

Nacional

Recoba, Giordano y Blanco

A fines de 2020, el 29 de diciembre, el Chino se metió un poco más adentro de la vida deportiva del club y sumó un nuevo rol en Nacional al ser designado asistente técnico del plantel de Primera división, en ese entonces para trabajar junto a Jorge Giordano.

La intención de Alonso era que Recoba aprovechara todo lo que transmite Giordano, profesor del curso de entrenadores y un pedagogo en su función con quienes lo rodea.

En ese período, el exjugador absorbió conocimiento, lo que reconocería luego de la salida de Giordano. También destacó el acierto de Alonso de proponerlo para esa función.

Fue así como Recoba pasó del trabajo en los escritorios a las canchas de Los Céspedes.

En su nueva función como entrenador institucional, se mantuvo junto a todos los cuerpos técnicos que el club tuvo desde 2020 a la fecha: Martín Ligüera en la definición del Uruguayo 2020, por lo que volvió a ser campeón desde otro lugar, el de Alejandro Cappuccio en el Apertura y nuevamente con Ligüera en la actualidad.

Nacional

El Chino y Cappuccio

Tercera, un trampolín a Primera

Ahora, el Chino puede ser el técnico de Tercera división en caso de que la lista de Fuentes gane las elecciones, en la que sería su primera experiencia como entrenador al frente de un equipo.

En los últimos años, ser técnico de esa categoría ha sido un trampolín para que los entrenadores lleguen a Primera luego de hacer sus primeras armas al frente de un plantel y desde la línea de cal.

Leonardo Carreño

Recoba y Cacho Blanco

Pasó con Álvaro Gutiérrez, quien llegó a las formativas de Nacional en 2008 y que en 2014, cuando dirigía la Tercera, fue llamado para los últimos tres partidos de aquel Uruguayo de Primera división. Tuvo una buena actuación en esos juegos, fue ratificado para la siguiente temporada, logró una gran performance y obtuvo el primero de sus dos títulos del Uruguayo en el club.

Una situación parecida ocurrió con Alexander Medina, quien a mediados de 2016 comenzó a dirigir la Tercera tricolor y en 2018 dio el salto al primer equipo, con el que ganó el Apertura y el Intermedio.

Quien tomó la Tercera tras la salida del Cacique fue Martín Ligüera, quien luego de tres años como DT, fue designado como interino para el equipo de Primera que definió el Uruguayo 2020, en el que fue campeón.

Álvaro Recoba

Luego, volvió a Tercera y fue designado nuevamente como entrenador del plantel principal para el actual Clausura.

Con esos antecedentes recientes, la llegada del Chino a la Tercera división podría ser un último paso para foguearse como técnico y luego dar el salto al principal equipo tricolor, y cerrar un ciclo tras retirarse como futbolista que empezó muy mal, cuando lo bajaron en 2015, a este impulso para llevar hasta dirigir a Primera.