Récord en la venta de videojuegos en un mes: ¿cuáles fueron los más comercializados?

El gasto en videojuegos digitales alcanzó un récord de US$ 10.000 millones en marzo, mes en que la población de gran parte del mundo estuvo confinada por la pandemia de coronavirus, según datos de mercado publicados este jueves por SuperData.

El dinero desembolsado en los principales juegos de consola aumentó a US$ 1.500 millones en marzo desde US$ 883 millones en febrero, mientras que el gasto en juegos en computadoras personales de alto rendimiento aumentó un 56%, a US$ 567 millones entre los mismos meses.

Los juegos de consola y PC tienden a ser populares en Europa y América del Norte, donde las restricciones de movilidad se multiplicaron en marzo debido a la covid-19.

"Las personas recurren a los juegos como una opción de entretenimiento confiable durante la crisis de covid-19 y están usando el modo multijugador en línea para mantenerse en contacto con otros", dijo la firma de mercado SuperData en una publicación de blog.

Los ingresos generales de los videojuegos digitales aumentaron un 11% interanual en marzo, según la compañía que registra la evolución de la industria.

Nintendo vendió en el tercer mes del año cinco millones de copias de su familiar "Animal Crossing: New Horizons", estableciendo un récord de ventas para la mayoría de las unidades de un juego de consola digital vendido en un solo mes, dijo SuperData.

El cierre de las tiendas del mundo real debido a la pandemia hizo que los jugadores compraran más títulos e hicieran más descargas digitales.

El gasto aumentó 15% en juegos para móviles, ya que muchos de jugaron en teléfonos inteligentes, llegando a 5.700 millones en marzo, informó SuperData.

Entre otros títulos líderes, "Pokemon Go" tuvo un aumento del 18% en los ingresos de su versión para dispositivos móviles en marzo, después de que el fabricante Niantic modificara las funciones para que fuera más fácil jugar sin necesidad de estar fuera, según SuperData.

Nielsen

Para fin de año se esperan lanzamientos de nuevas consolas Xbox y PlayStation, junto con juegos diseñados para el hardware. Y Microsoft ha dado a conocer un nombre para su nueva consola de juegos, la Xbox Series X.

Mientras tanto, Sony está preparando una potente PlayStation 5, pese a que las consolas enfrentan la amenaza potencial de los juegos en la nube.

A principios de este mes, Google hizo gratuito por dos meses su servicio de videojuegos en línea Stadia, para proporcionar un escape ante el coronavirus.

Lanzado a fines del año pasado, Stadia está diseñado para permitir a los usuarios acceder a juegos con calidad de consola a una variedad de dispositivos conectados.

"Mantener la distancia social es vital, pero quedarse en casa durante largos períodos puede ser difícil y sentirse aislado", dijo el vicepresidente de Stadia Phil Harrison en una publicación en línea.