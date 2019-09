Recrean con inteligencia artificial una obra "escondida" de Pablo Picasso

Pablo Picasso sigue sorprendiéndonos con su arte a pesar de haber fallecido hace 36 años. Esta vez, una nueva vieja obra de arte del pintor ha sido descubierta y representada gracias a la inteligencia artificial.

Científicos de la Universidad de Londres lograron recrear un cuadro que el artista español había pintado primero gracias a un proceso conocido como "transferencia de estilo neuronal", que permite recrear una obra con un estilo determinado de un artista o una época, analizando capa por capa la información que proporciona.

El cuadro El viejo guitarrista ciego de 1903-1904, fiel retrato del "Período azul" de Picasso –llamado así porque era un color que predominaba en sus pinturas de esos años–, había tenido otra obra del artista que estaba por detrás.

Esto fue descubierto en 1998 por el Instituto de Arte de Chicago, que usó rayos X para descubrir rasgos de una mujer sentada con un brazo extendido hacia abajo. Pero esa tecnología solo permitía llegar a ver rasgos superficiales de la pintura escondida.

Anthony Bourached y George Cann

Gracias a la Inteligencia Artificial, utilizando la transferencia de estilo neuronal, dando a la computadora todas las obras del "Período azul" de Picasso, el sistema pudo reconocer los rasgos descubiertos en 1998, juntarlos y recrearlos como una representación de una pintura de esa época del autor, ahora conocida como "la mujer escondida".

Los científicos advierten, sin embargo, que su trabajo titulado como "Raiders of the Lost Art" (en español "Asaltantes del Arte Perdido", alusivo a la película "Asaltantes del Arca Perdida" de Indiana Jones) no busca recreaciones exactas de obras de arte escondidas como esta, ni sustituir con inteligencia artificial a los pintores, sino demostrar cómo esta tecnología puede ayudar al arte.