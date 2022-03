Referéndum: la conferencia "desleal" que Lacalle dijo que no haría y ahora hará

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, dijo en rueda de prensa que hacer la conferencia por el No una vez ya conocida la cadena nacional del Sí sería una acción "desleal" por parte del Poder Ejecutivo. Sin embargo, el mandatario encabecerá la emisión, en defensa del oficialismo, un día después de que se haga público el mensaje definitivo de la comisión que promueve el Sí a la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC).

Lacalle Pou aseguró ante la prensa que le parecía "justo" hacer la conferencia representando a la coalición multicolor "antes de saber qué dice la cadena" del Sí. "Si no, sería desleal, sobre todo desde el Poder Ejecutivo", advirtió.

"Yo esas cosas no las hago. Me parece que hay que tener un respeto y un balance, en este caso, entre las distintas opiniones", agregó.

Al contrario de sus declaraciones, la comisión para la derogación utilizará la cadena de radio y televisión antes –el próximo martes 22, a las 20 horas– y la conferencia del presidente será después –el miércoles 23–, según quedó definido este lunes luego de una reunión en Torre Ejecutiva entre el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, y dos de los responsables de la campaña por el Sí, Rafael Michelini y José Olivera.

"Yo no puedo haber visto el video de la grabación del Sí. Hacer trampa, no", había señalado Lacalle que no participó de las negociaciones.

La actitud del mandatario fue cuestionada por el dirigente Olivera, quien señaló que los cambios de reglas de juego “nunca son buenos” y “lo importante” hubiera sido que la ciudadanía conozca los dos mensajes en las mismas condiciones.

“Es una opción política del gobierno y arriesgada”, expresó, respecto a la conferencia que brindará Lacalle.

Consultado por una posible respuesta en la conferencia al mensaje del Sí, Olivera afirmó que “confían” en la palabra del presidente. “No tenemos elementos para desconfiar. Él mismo ha dicho que no sería correcto que a través de la conferencia en fecha posterior se conteste el mensaje que se emita desde el Sí", manifestó.