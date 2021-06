Regreso a clases: este lunes vuelven a la presencialidad 75 mil niños; liceales retomarán tras vacaciones de invierno

El regreso gradual a las clases presenciales en Primaria se completará este lunes, con la vuelta de casi 75 mil estudiantes de cuarto, quinto y sexto año en Montevideo y Canelones. Desde el pasado 3 de mayo, cuando se produjo el primer retorno a la educación presencial en las escuelas rurales, Uruguay mantiene una vuelta progresiva sin pausas, a pesar del coronavirus.

Con casi 430 centros que aspiran a abrir sus puertas este lunes, las autoridades educativas buscan finalizar la segunda etapa del cronograma de vuelta a clases presenciales prevista por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). Al alcanzar esta apertura, que abarca toda la Educación Inicial y Primaria, el presidente del Consejo Directivo Central (Codicen), Robert Silva, manifestó que los jerarcas ya están "preparando" el retorno de la educación media, posiblemente para después de mediados de julio. "Ojalá lo podamos concretar luego del 12 de julio", dijo a Radio Montecarlo.

Silva, también profesor y abogado, minimizó el índice de contagios producto del regreso a clases. “Salvo excepciones, no hemos tenido brotes. Hemos cerrado unos 10 o 15 centros por precaución, por tener grupos o docentes cuarentenados”, dijo a El País. Y agregó: “La situación es de dificultad, pero no gravedad; no hay nada que no nos permita decir que no podamos seguir abriendo”.

Los contagios ocasionados en las escuelas fueron, a distinta escala –por la apertura de más centros–, muy similares a los registrados en mayo, cuando se reportaron 229 contagios entre maestros y unos 5 mil niños con casos positivos de covid-19, además de 118 funcionarios infectados, concluyó.

Con miras a las vacaciones de invierno, que inician el 28 de junio, y una apuesta firme hacia la vacunación en menores, Silva proyectó el 12 de julio como fecha estimada para pensar en el regreso de los liceales. Está la "buena circunstancia que es la vacunación de jóvenes entre 12 y 17 años". Eso tiene "un impacto formidable en la educación", señaló el jerarca . "Esto quiere decir que por lo menos muchos de ellos van a tener 15 días de la primera dosis y algunos ya con la segunda dosis para cuando estemos pensando en volver a las clases presenciales en la educación media", afirmó.