Rematador Fattorini: “El remate presencial es insustituible, es como una obra de teatro”

Para el rubro remates el primer semestre del año pasado fue complicado: aun más en el ámbito de las subastas judiciales, con la feria judicial extraordinaria decretada por aquellas fechas debido a la emergencia sanitaria por el covid-19, y por las consecuentes restricciones. Luego, el panorama cambió y todos remontaron.

Los últimos seis meses de 2021 fueron “muy buenos”, relató el martillero Pablo Fattorini. En ese período, se acumularon tantos remates que este rematador llegó a organizar uno el 21 de diciembre pasado: “Hacía años que no hacía uno en esa fecha”.

“Fue muy bueno, en lo personal. Tanto en la parte de remates judiciales de inmuebles como en la parte de bienes muebles, más precisamente de vehículos y de decomiso de aduana”, detalló Fattorini –que también realiza tasaciones de inmuebles– dando cuenta de los nichos en los que trabaja.

“Al no haber remates y al detenerse toda la actividad judicial, faltaba mercadería. El 90% del público que asiste a remates, sobre todo de aduanas y judiciales, es gente que trabaja y no viene a comprar para divertirse, forma parte de su trabajo. En vez de tener un proveedor mayorista, el proveedor es el remate judicial. Ellos al no tener mercadería, no pueden tampoco concretar ventas. Es un circuito cerrado”, ahondó el rematador respecto a la falta de subastas en la primera parte de 2021.

Además, la calidad de los bienes que encuentran en remates judiciales, y de aduana especialmente, “teniendo en cuenta precio y calidad no lo obtienen con ningún mayorista del mercado”. “Un Iphone que tiene un costo de mil dólares, acá lo obtenés por $ 15 mil, de repente”, ejemplificó.

Fattorini dijo verse sorprendido por la cantidad de llamadas que recibió preguntando cuándo volverían las subastas. “Me desbordó totalmente”, aseguró. Y, al regresar las subastas, hubo un momento en el que tuvieron que “habilitar la calle”. “Siempre remato sentado al lado de uno de los portones de acceso y se le sugirió a la gente que saliera, que yo los veía igual desde el salón; todo para mantener el distanciamiento (social)”.

El martillero resumió que, hasta junio de 2021, la actividad no transcurrió de forma “normal”, de manera negativa, y desde esa fecha hasta fines de temporada tampoco fue normal, pero “de forma positiva”. “Por la cantidad de expedientes que se pudieron subastar. La feria judicial paró y acumuló todo”.

“En remates de inmuebles los precios estuvieron dentro de las expectativas de realización de venta. Lo que me sorprendió es que había mucha demanda tanto por remates de inmuebles, de bienes muebles y de automóviles”, añadió.

"El remate es como una obra de teatro"

Al dedicarse en buena parte a los remates judiciales, y a que estos no se pueden realizar de modo virtual, Fattorini aún no se ha introducido de lleno en el mundo de las subastas online. También es porque considera que la forma tradicional de la presencialidad es clave en su actividad.

“El remate presencial es insustituible. Es como ver una obra de teatro: es mejor verla en el teatro que mirarla online. La obra de teatro está armada y tiene una puesta en escena para una comunicación entre el público y los actores. Y acá pasa lo mismo. Para mí, el remate es presencial”, aseveró Fattorini. “Soy hincha del remate presencial, el clima que se genera, es distinto”, ahondó.

De cualquier modo, cree que le “queda poco” para instrumentar algún tipo de subasta virtual. “Voy a tener igual una plataforma. A veces surge la liquidación de empresas particulares” y puede servir para ese cometido.

El rematador ponderó, a su vez, la importancia del remate en la sociedad uruguaya. “Hay muchísima cultura por el remate. Si se hiciera una encuesta, nos sorprenderíamos saber cuántas personas asistieron alguna vez a un remate. Obtendría resultados totalmente asombrosos de la cantidad de gente que asiste y conoce sobre el mundo del remate. Y es lógico, porque se adquiere la mercadería a mucho más bajo precio que en el mercado normal”.

Para este 2022 que recién empieza, Fattorini señaló que el cronograma de subastas “se va a normalizar”. “Será un año bueno, al menos es lo que se desea”, auguró.