Repetto contó cómo seguirán lo que pase en Belvedere y la duda que tiene en el equipo

Nacional termina su semana de entrenamientos y ya piensa en la definición del Torneo Apertura, cuando por la última fecha el próximo domingo (15:00) visite a Danubio en Jardines del Hipódromo, a la misma hora en que Liverpool, líder de la tabla, recibirá a Fénix en Belvedere.

Los albos tienen un punto menos (28) que los negriazules (29), por lo que deben sumar y esperar que los negriazules no lo hagan.

Pensando en el partido, el técnico tricolor Pablo Repetto, dijo que estarán atentos a lo que pase en Belvedere, pero que no quieren que eso influya en sus jugadores. “Vamos a tener una charla con Oscar (Quagliatta) antes de salir, porque luego yo quedo al margen, para que él esté pendiente, pero no lo jugadores”, dijo este viernes en conferencia el DT, quien está suspendido y no irá al estadio de Danubio.

“Nosotros tenemos que hacer lo nuestro y después especularemos sobre el final”, agregó. “Sabemos que si Fénix le gana a Liverpool, con el empate estaríamos jugando una final y de pronto ese es el momento de especular, pero en los últimos minutos”.

@Nacional

Cándido con la pelota

“Debemos jugar el partido enfocados en lo nuestro”, reiteró Repetto.

El técnico agregó que llegan a esta instancia “muy motivados” porque el equipo ha “mejordo mucho” en los últimos partidos, “sobre todo a nivel de resultados”.

“Lamentablemente no dependemos de nosotros, pero estamos con esta ilusión de lograr un objetivo importante”, agregó. “Sabemos que el más importante es el año, pero ganar el Apertura sería importante porque da la posibilidad de ser finalista a fin de año”, señaló en referencia al título del Campeonato Uruguayo.

Vuelve Trezza

Repetto podrá tener a la orden a Alfonso Trezza, quien está suspendido pero cuenta con la habilitación mediante el artículo 126 por la presencia de Sergio Rochet en la selección.

@Nacional

Martín Rodríguez en Los Céspedes

Eso le genera al entrenador la duda de si el floridense volverá al 11 o si mantendrá a José Luis “Pumita” Rodríguez como volante, quien lo reemplazó en el último partido y tuvo una buena presencia ofensiva, con varios remates al arco, si bien no pudo anotar.

“El Puma había jugado casi todo el año de lateral, pero por sus características y la necesidad del equipo, contra Cerrito jugó de volante”, explicó el DT. “Es un jugador de buen pie. Trezza quizás es más explosivo. Son las dos opciones que hoy tenemos y estamos manejando. No lo hemos definido”.

Nacional tendrá el cambio obligado de Martín Rodríguez por Rochet en el arco. Luego, el probable once será con Leandro Lozano, Leo Coelho, Nicolás Marichal y Camilo Cándido; Felipe Carballo y Yonathan Rodríguez; Trezza o José Luis Rodriguez, Diego Zabala, Alex Castro y Emmanuel Gigliotti.

Con respecto a Danubio, Repetto mencionó su sistema de juego. “Juega con un 5-3-2, o como lo quieran llamar, y ya hemos enfrentado a equipos que nos jugaron así en la Copa y en el Apertura”.

Por eso, deberán adaptarse al planteo de Jorge Fossati, agregó. “Tenemos un gran respeto y sabemos que vamos a enfrentar a un equipo que es duro y juega de local con su escenario a favor”, destacó el DT tricolor.