Repetto le puso sal a la final con Liverpool: "Miro el partido contra ellos acá y me vienen recuerdos no tan lindos"

El entrenador de Nacional Pablo Repetto habló en conferencia de prensa tras el triunfo de su equipo ante Boston River por 2 a 0 que metió al tricolor en la final del Torneo Intermedio donde se medirá este miércoles a la hora 20.00 contra Liverpool en el Estadio Centenario.

Consultado sobre su rival, Repetto dijo: "Por algo ganó el Apertura, miro el partido contra ellos acá y me vienen recuerdos no tan lindos porque quería marcarte el último antecedente con ellos. Tiene un entrenador con un largo tiempo trabajando, muchos jugadores dela casa, lo que también le da un plus por el sentido de pertenencia. Va a ser muy complicado, parejo y disputado; la Tabla Anual marca. Tenemos como objetivo ganar todo lo que jugamos, por la historia de Nacional, de ganar todo lo que se juega, va a ser una final como cualquier otra y hay que jugarla con todo",

Repetto recordó a la pasada el partido por la tercera fecha del Apertura que arrancó un domingo, que se suspendió por tormenta y que terminó al otro día. Sobre el final, el juez asistente Horacio Ferreiro cobró mal un fuera de juego para anular un gol lícito de Juan Ignacio Ramírez. Nacional fue superior pero con ese fallo no pudo ganar el encuentro.

El Nacional-Liverpool del Apertura, Repetto y Ferreiro

Sobre el triunfo contra Boston River, Repetto dijo: "Veníamos de un resultado muy bueno, el primer tiempo fue parejo, ellos tuvieron alguna posibilidad y no nos sentimos cómodos, en el segundo tiempo fuimos un equipo más corto, aprovechamos las transiciones y logramos el resultado en forma merecida".

Repetto destacó el trabajo conjunto que hacen Franco Fagúndez y Emmanuel Gigliotti, los autores de los goles: "Son dos jugadores importantes que tienen juego, pisan el área y tienen gol. Hemos repetido el equipo por eso, después, cuando se confirme lo de Suárez y se confirme, veremos, esperemos que sí. ¿Qué te voy a decir de Suárez? Más que bienvenido, ya sabemos lo que significa y lo que es para nosotros, los jugadores y la gente que se manifiesta con las ganas que tenemos todos".

Fagúndez-Gigliotti, una dupla que rinde a gran nivel

"Todos queremos que llegue, los hinchas, no quiero confirmarlo, pero está muy encaminado. Ilusionados, como estamos todos, dentro de esa ilusión no nos podemos desviar y tenemos que encarar los partidos al 100% con concentración", agregó sobre la inminente llegada de Suárez. .

"Veo que arrancan 11 y cuando miro el banco tengo opciones de jugadores que están muy bien, que están a la altura. No me quiero adelantar a decir que este es el 11, iremos viendo, tenemos una diferencia con el resto: hemos jugado mucho más; Libertadores, una fase de Sudamericana, una final entre semana. Tenemos muchos partidos, somos el que más vamos a jugar con una diferencia grande con el resto, eso nos hace estar tranquilos porque sabemos que los jugadores van a estar a la altura cuando los pongamos", expresó el DT.

"Gigliotti siempre con esa actitud, siempre ha hecho goles importantes, hoy el Colo entró muy bien también, el equipo no se desenfocó, todos queremos que venta pero estamos enfocados, Gigliotti hizo los goles no por inyección anímica ni q se entregue más, siempre estuvo.

Con respeto a la doble competencia, el DT manifestó: "Si analizás, a los equipos que juegan dos competencias se les hace difícil, sobre todo en Sudamérica, pero hay excepciones. Tenemos esa dificultad, pero dentro de eso tenemos la motivación de jugar cosas importantes y seguido, y los jugadores lo saben. Ojalá podamos seguir en esa línea de equipo que se entrega por todos los objetivos".

Sobre la llegada de Francisco Ginella comentó: "Es un jugador importante, un volante central con muy buen pie, joven, por sus características se va a adaptar rápido al equipo, llega a un equipo en rodaje pero a medida que pasen los entrenamientos va a ser muy importante para nosotros".

Finalmente, Repetto le dejó un mensaje de agradecimiento a los hinchas: "De la gente empiezo a mirar cuando perdíamos y destaco que la gente siempre estuvo, que la hinchada de Nacional esté feliz es lo mejor que le puede pasar a cualquiera. Gracias por los momentos bravos y ojalá que podamos seguir en esta senda".