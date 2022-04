Repetto y el partido ante Vélez: "Vamos con la esperanza de sacar un buen resultado"

El entrenador de Nacional Pablo Repetto se mostró muy conforme por el triunfo de su equipo ante Cerro Largo por la 10ª fecha del Torneo Apertura, dijo que se aferran a las "chances matemáticas" para luchar por el certamen local y anticipó que el partido del martes, contra Vélez Sarsfield, por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores "es una final".

"Los goles siempre son buenos para los que juegan arriba, es un jugador joven que viene en ascenso y me alegro por él", dijo sobre Monzeglio, autor de un doblete.

"Confieso que con el gol se nos hizo más fácil para nosotros, antes estaba complicado, ellos son un buen equipo pero venían dolidos y golpeados y ese gol en la parte anímica fue importante", expresó en declaraciones a VTV.

Sobre la presencia de Brian Ocampo, quien jugó por primera vez como titular en dos meses y que aguantó los 90' en cancha, comentó: "En un momento pensamos sustituirlo, la cancha estaba pesada y jugamos el martes, pero teníamos que asegurar el partido y teníamos otras necesidades de cambios".

Consultado sobre si encontró el 11 titular con la integración que arrancó ante Cerro Largo respondió: "No tuvimos a (Camilo) Cándido y vamos a jugar muy seguido, pero hay una base del equipo que venimos repitiendo, y está caminando a tener posibilidades".

Sobre las chances en el Apertura expresó: "Vamos a intentar, partido a partido, sumar. Somos conscientes que no dependemos de nosotros, hay uno que sacó una ventaja importante y los que venimos atrás estamos cerca, pero nos aferramos a las matemáticas, con esperanza de que podemos".

Repetto terminó hablando del partido clave que el jueves disputará su equipo en el José Amalfitani contra Vélez Sarsfield: "Llegamos con un triunfo, Vélez no está teniendo buenos resultados pero hizo un gran partido en Brasil, en el primer tiempo fue muy superior; es un equipo dinámico que conocemos. En Argentina todos los rivales son duros, pero vamos con la esperanza de sacar un buen resultado que nos perfile para pelear. Lamentablemente perdimos puntos y no pudimos ganar nuestro primer partido de local, pero tenemos para recuperar afuera. Estamos ilusionados, sabemos que es un partido duro, hay que recuperarse porque la cancha estaba muy pesada. El partido del martes es una final porque si queremos avanzar en la Copa hay que lograr un resultado afuera porque no ganamos de local".