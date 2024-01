Riquelme, duro con Barco por su salida de Boca a Brighton: "Estuvo mal lo que hizo"

La trama de Valentín Barco en Boca continúa desarrollándose, y ahora, Juan Román Riquelme expresó su perspectiva sobre la tumultuosa partida de Colo al Brighton de Inglaterra.

Riquelme compartió sus reflexiones en una entrevista con ESPN, donde se sumergió en sus propias experiencias como jugador: "A mí me tocó ser futbolista, no sé si me fue bien o no, o mejor que él. A mí me vinieron a buscar muchos equipos y siempre dije que no. Después, el representante trata de convencerte y luego la familia también, pero al final, el que firma el papel es el jugador. Lo que hizo, para mí, está muy mal".

El presidente de Boca Juniors profundizó en el proceso de rescisión de contrato: "Cuando presentas un papel para rescindir, es una decisión personal. Es una elección del jugador, no hay que darle vueltas. Ahora, con el caso del chico de Vélez, Santiago Castro, pasa lo mismo: se va por la cláusula. ¿Quién es el representante del chico? ¿Es el mismo? Y bueno...". Es interesante señalar que tanto el delantero de Vélez que se mudará al Bologna de Italia como Barco comparten a Adrián Ruocco como representante.

Riquelme enfatizó la importancia de asumir responsabilidad por las decisiones tomadas: "Si toma la decisión que toma, se tiene que hacer cargo. No vale decir 'no se le atendió el teléfono'. Nosotros nos reunimos para renovarle por varios años y subir la cláusula. Pero vuelvo a repetir, la decisión fue del jugador". Y añadió: "Eso no se hace. Tampoco está bien lo que hace el otro club, está muy mal. Nosotros hicimos las cosas de manera normal".

Además, se abordó el tema de las cláusulas de rescisión de los jóvenes talentos: "Si pones una cláusula de US$ 50.000.000, los representantes te piden que el jugador cobre US$ 5 millones y a dólar billete. ¿Cómo hacemos? No se puede. A pesar del dolor y de lo mucho que nos gusta el fútbol, es una situación complicada".