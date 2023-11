Riquelme le respondió a Macri y pidió que haya elecciones: "Quieren privatizar el club"

El vicepresidente de Boca Juniors declaró este martes que "ojalá que la jueza vuelva a firmar el papel y que mañana a la mañana le podamos decir a la gente que vamos a tener una fiesta el domingo".

Riquelme dio una conferencia de prensa luego de las palabras de Andrés Ibarra, el candidato a presidente de la oposición. "Estamos ilusionados con pasarla bien. Cada cuatro años tiene que ser una fiesta. Me pone bien cuando pasan alguna cosas. Siempre el tiempo demuestra que no miento", acotó desde La Bombonera. Y señaló que le provoca "un poco de tristeza" la suspensión ordenada de las elecciones en Boca Juniors para la renovación de autoridades.

"Amo a este país. Nací en Don Torcuato y me voy a morir ahí. Nací bostero y voy a morir bostero. Estoy tratando de dar todo lo que tengo para que el hincha siga siendo el dueño del club", expresó.

Riquelme fue muy duro con la oposición del club, aunque sin dar nombres: "Todo lo que nosotros hemos preparado tiene un costo, pero a esta gente no le interesa. El hincha tiene que saber estamos ante las elecciones más fáciles de la historia. Estos señores, cuando vuelvan, van a privatizar el club, se lo dan a los tres amigos que tienen por allá y no se vota nunca pero nunca más. Eso no puede pasar. Nosotros vamos a pedirle a la jueza que nos habilite para votar el domingo y que todos los activos pueden hacerlo. Si quieren que votemos el lunes, lo hacemos cualquier día. Se metieron con lo más sagrado, el escudo es maravilloso", sostuvo.

También afirmó que tiene “una manera muy simple" y que tuvo "la suerte de jugar en Europa, de jugar en la selección argentina, con los mejores jugadores de nuestro país, pero esta es mi vida, es el club más grande del mundo".

Conferencia de prensa de Riquelme en La Bombonera

"Y tengo muchos amigos que me invitan a su casa a comer. Imaginate si el padre me dice llevá a mi hijo a jugar un ratito la Copa Argentina, sino me enojó con vos. Yo nunca le dije señor presi. Le dije Mauricio, Román, somos iguales. El es Mauricio, yo soy Román. Tenemos dos piernas, dos brazos, una cabeza, yo nunca le dije como él lo dijo. A él le hicieron una entrevista dos personas que son serios y hoy tengo rareza, porque no le costaba nada preguntarles ‘cómo vas a pedir que lleven a un amigo tuyo a la primera de Boca; uno que es socio tuyo, amigo o conocido, lo que sea’. Claramente son un poquito amigos, él tenía que quedar bien con esa persona, yo no, no sé quien es”, sostuvo en alusión al expresidente Mauricio Macri.

“Soy un afortunado, tengo que tratar de ayudar en el lugar que me toca, dar todo lo que tengo para que el hincha siga siendo el dueño del club, pero sí da un poquito de rareza cuando hay una persona que libremente da órdenes y hace esto y otro, y hay una jueza, que la que decida es ella. Ojalá este señor deje que los hinchas de Boca puedan disfrutar el día domingo", acotó.