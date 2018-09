Riquero, entre letras y cultura mapuche

Arraigado a sus ideales, va Mathías Riquero por la vida. Consecuente fuertemente en sus pensamientos, como los que mostró en más de alguna ocasión en Uruguay, cuando tuvo que despojarse de la hipocresía del fútbol para decir la verdad. Aquel gol que no fue gol, pero que le cobraron, cuando jugaba para Liverpool y mandaba al descenso a Central Español, lo hizo conocer con la honestidad que todos en su alrededor ya disfrutaban.



¡Pero ese tanto le daba el liderazgo absoluto a los negriazules! ¿Qué pasó? El balón ingresó por el costado del arco, rompió la red y se mandó a dormir adentro. Fue ahí donde los árbitros corrieron hacia la mitad de la cancha, más allá de las protestas. Pero el volante, nacido en Villa Española, vio lo que realmente sucedió y le pidió al juez central que no lo validara. Por esa acción fue premiado y reconocido como el honesto.



Hoy los caminos son otros, pero en su mochila lleva el mismo equipaje. Hace ya siete años que vive en Chile. Primero lo hizo en Chillán, a 400 kilómetros de Santiago, cuando defendió a Ñublense. Luego viajó, junto a su compañera Lucía hacia el norte, para jugar en Iquique, y a mediados de 2017 eligió su último destino chileno: Temuco, "una ciudad realmente hermosa que tiene de todo. Tengo la costa a una hora y es realmente disfrutable". Así describió Riquero su lugar de residencia, donde comparte mucho tiempo dentro de su casa junto a su familia.



Es que la llegada de sus dos hijas más chicas, las mellizas Sofía y Camila que nacieron en 2016, además del arribo a la niñez de la más grande, Emma, de cuatro años, lo llevan a cuidarlas del frío y de las fuertes lluvias, que comienzan a hacerse sentir desde abril.



"Hace poco salimos a recorrer porque la nena más grande quería ver la nieve, entonces fuimos a Vilcún que queda a una hora de Temuco. También tenemos a dos horas el volcán Villarrica, además de un balneario medio refinado, que queda en Pucón", contó el volante.



El disfrute de sus hijas no lo cambia por nada, pero el lugar preferido de Mathías y Lucía es Puerto Saavedra, más precisamente los caminos con poblaciones mapuches, los cuales comenzó a visitar desde su llegada a la ciudad, lo que provocó su abanderamiento con la causa.



"Hay rutas donde sociabilizan y cocinan, entonces junto a mi compañera vamos a donde se ubican algunas comunidades y tratamos de conversar con ellos. Hace unos años eran una nación reconocida y hoy es un tema muy complejo el que se vive acá (Chile) y en Argentina. Sus principales luchas, protestas y demandas es por sus tierras", comentó Riquero, quien se identificó públicamente con la cultura indígena, en mayo del año corriente cuando convirtió un gol frente a Estudiantes de Mérida por Copa Sudamericana y salió corriendo a la tribuna para agarrar y hacer flamear una bandera mapuche, que sostenía un hincha en apoyo al pueblo originario asentado en La Araucanía.



"En este momento estamos viviendo el mayor conflicto mapuche, ahora hay una intervención del gobierno. Quieren entender y reparar el tema de las tierras, si bien hubo avances todavía falta muchísimo por hacer", agregó el jugador, que comenzó a ser reconocido en la calle y mediante las redes sociales, por la grandeza de su gesto.



A partir de ese momento su relación con el pueblo amerindio fue creciendo, a tal punto que se compró el libro "Historia secreta mapuche" del escritor y periodista Pedro Cayuqueo, con quien ya realizó un par de contactos telefónicos y quedaron en encontrarse. "Nos va a donar todos sus libros para la biblioteca que estamos armando en el club".



Esa iniciativa nació del propio Riquero, quien imitó la idea que se llevó adelante hace unos años en Villa Española.



"Armamos una mini biblioteca en Deportes Temuco la semana pasada y los compañeros la recibieron muy bien. Un día estaba leyendo Pelota de Papel 2 y pensé que esas escrituras tenían que ser leídas por mis compañeros. La idea es llevar cuentos cortos, como "El fútbol a sol y sombra" de Eduardo Galeano", agregó



Vive un gran momento

Mathías Riquero Riquero en acció ante San Lorenzo AFP

El día a día de su familia no es solamente el punto de alegría máximo de Riquero, ya que actualmente está pasando un muy buen momento jugando para Deportes Temuco y luego de los dos goles convertidos por Copa Sudamericana frente a San Lorenzo, en la cancha del Ciclón, y de un tanto más convertido en la liga chilena, cuatro días después, se transformó en ídolo de los hinchas.



"El lunes siguiente de los goles no podía salir a la calle, me pedían fotos y me gritaban 'San Riquero'. Siempre hago vida normal, pero acá desde hace siete meses que pasan todos los partidos los fines de semana y en Uruguay me pasaban dos veces por semestre, cuando jugaba contra los grandes. Voy al aeropuerto, al supermercado y la gente me conoce. Los jugadores que jugamos a este nivel no estamos tan acostumbrados al asedio", destacó el volante de ida y vuelta.



Pensando en el regreso

Luego de pasar muy buenas temporadas en Chile y de llegar a los 35 años siendo titular y destacado en Deportes Temuco, Mathías Riquero ya planea el regreso a Uruguay, junto a su familia.



"Estoy planificando la vuelta para diciembre, porque ya son muchos años lejos de nuestro país. Extraño a mis hermanos, mi familia, la familia de mi compañera y quiero que mis hijas se sigan criando cerca de ellos", aseguró.

Chile, su segunda casa

Desde hace siete años que se encuentra en el país trasandino y siente que muchas veces la imagen que dan algunos jugadores no es la que representa la idiosincrasia verdadera del pueblo. Además aseguró que ellos no quedaron engranados con Uruguay por el tema de Gonzalo Jara y Edinson Cavani.



"En temas futbolísticos nos admiran por los pocos que somos y lo mucho que conseguimos", comentó Riquero, quien sumó que muchas veces los deportistas chilenos que juegan fuera de su país son los que muestran una cara que no es real.



"Ves a Suárez y a Cavani, que juegan en las mejores ligas del mundo y expiden una humildad tremenda. Acá no siempre pasa, pero no es representativo de lo que pasa en el medio local. Hay muchos que están involucrados en causas sociales, como por ejemplo Jean Beausejour", agregó Riquero.



La canción que le dedicó su hermano

Pablo Riquero es un reconocido músico uruguayo, destacado hace pocos años por sus participaciones en Carnaval como cantor, director escénico y compositor, y desde hace un tiempo se encuentra viviendo en Argentina, en donde grabó un disco que contiene una canción muy importante para Mathías.



"Me hizo un tema que se llama Quebrar distancia y cuando estaba en Iquique, una noche tirado en la cama, me lo mandó. Cuando lo escuché me largué a llorar, no podía creer que me haya hecho una canción. Fue una hermosa declaración de amor", dijo emocionado el jugador, que además reconoció que cada vez que la escucha se le llenan de lagrimas los ojos.



"Me fue a visitar al hotel en Buenos Aires cuando jugamos contra San Lorenzo y le prometí que si metía algún gol iba a festejarlo haciendo que tocaba la guitarra. Metí dos goles, así que salieron dos guitarreadas", contó Riquero.

"Quebrar distancia", de Pablo Riquero para su hermano, Mathías.

"Te dieron ganas de correr allí por aquel barrio de nuestra niñez, aprendiste el juego que alguien te enseñó. Reíste en goles, lloraste en tropezones. Quisiste y fueron tantos los colores. Te dieron ganas de creer en vos, crecer confiado tu modo de ser, cuidando siempre el medio y el valor. La vida en eso te dio su emoción. Pasaste el miedo, se fue veloz, tuviste que partir... Luego quien diría que tal día algo pasara, y vos hablaras con la verdad. Luego alguien te dice... reconocen tu honestidad, no fue casual, años después te va tan bien. Yo vibro ahí, celebro acá, para esperarte y cantar. Te dieron ganas de quedarte allá, marcar tu vida hacerte tu lugar. Aprendiste a acompañarte del amor, el tiempo pronto te trajo otra luz, quebrar distancia, volviste a vos, te viste nacer. Luego quien diría que tal día algo pasara y vos hablaras, con la verdad, luego alguien te dice, reconocen, tu honestidad no fue casual, años después te va tan bien. Yo vibro ahí, celebro acá para esperarte y cantar. Yo vibro ahí, celebro acá, para esperarlos y cantar".



Metele que son pasteles, la murga de Gonzalo Riquero

"Yo le puse el nombre por una expresión de Alejandro Dolina y salí en Murga Joven en los Encuentros de 2005 y 2006, junto a mis hermanos. Gonzalo también es consecuente con lo que piensa y nunca van a ir a buscar a los grandes cantores de Carnaval, porque su conjunto quiere y dice otra cosa", contó Mathías Riquero.