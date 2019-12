Rodrigo Bentancur salió lesionado y preocupó a todos: "No es grave", informó

Juventus perdió 3-1 su primer partido en esta Serie A en la cual se encuentra segundo a 2 puntos de Internazionale de Milán de los uruguayos Diego Godín y Matías Vecino.

El único gol de la Juve fue convertido por Cristiano Ronaldo tras una gran asistencia del volante uruguayo Rodrigo Bentancur para el 1-0 transitorio como visitantes en el Estadio Olímpico de Roma.

El futbolista de la selección nacional estaba teniendo un gran rendimiento y había realizado jugadas con su sello como por ejemplo, esta que se muestra a continuación.

Sin embargo, a los 40 minutos debió dejar la cancha por una lesión que en principio, preocupó.

En la mañana de este domingo, se sometió a una resonancia magnética que indicó que la lesión no es grave y así lo hizo saber en su cuenta de Instagram.

"Es una derrota que nos duele pero hay que levantarse, aprender de los errores cometidos y seguir trabajando duro para mejorar. Esta mañana me he sometido a una resonancia para conocer el estado de la lesión que sufrí ayer y afortunadamente no es grave. Muchas gracias a todos por los mensajes de apoyo, volveré muy pronto! #ForzaJuve #Olimpico #LazioJuve @juventus", escribió.

Sin embargo, el club turinés también emitió un comunicado en el cual admite que si bien la lesión no es grave, es en el ligamento colateral medio de la pierna derecha y que será evaluado día a día.