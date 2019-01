Rodrigo Romano: "Se me sometió a la humillación y al ridículo"

El relator Rodrigo Romano habló sobre la viralización de un video íntimo y sobre cómo afectó en su familia. Apuntó a su expareja por la filtración del material, y habló sobre su futuro laboral.

"Se me sometió a la humillación y al ridículo", dijo en el programa Algo Contigo, de Canal 4, donde contó que su hija de 13 años "se comió un bullying tremendo". Fue por ella que decidió tomarse un tiempo para volver a aparecer y por el que optó por bajarle el perfil a la situación, que consideró que le "estaba haciendo mucho daño". Y agregó: "Ojalá que mi video sea el último que se viraliza, que sea un antes y un después".

Romano, que trabajó en Tenfield durante casi 20 años, está en litigio con su expareja tras haberla denunciado luego de la divulgación de imágenes íntimas en los últimos días de diciembre. El relator consideró que su expareja, quien difundió el video, no ha demostrado arrepentimiento. "Así como yo asumo mis errores en la pareja no sé si ella los asume y no me interesa saberlo. Fue una relación linda, nos quisimos mucho. Cada uno hará su valoración por su lado, pero no sé si hay arrepentimiento. Que se pueda curar las heridas por algunas actitudes, así como yo curaré las mías", dijo.

Desmintió, a su vez, la acusación de violencia que se produjo antes de la filtración del video. "Desmiento la violencia porque nunca entré a la casa, quizás lo hizo tratando de provocar más cosas. En ese sentido duermo muy tranquilo. Yo llamé al 911 cuando no pude entrar a casa, no había dialogo y vi que la situación se podía desbordar. Me fui, y al otro día , con la orden, entré a buscar mis cosas y ahí fue que encontré todo tirado. Fue una situación muy violenta para mi, que con el paso de los días te deja marcado", explicó.

Tenfield lo despidió la semana pasada y empezará a trabajar en radio Carve, donde estará a cargo de las previas de los partidos del campeonato local, y a partir de febrero, conducirá un programa propio. De todas formas, aseguró que sigue buscando otros trabajos para equiparar su salario anterior.

Romano manifestó su gratitud hacia Tenfield, y dijo sobre su despido: "No me sorprende la salida, porque desde que empecé con la hernia en la columna hace dos años nunca me terminé de acomodar al trabajo, por el dolor, por no estar al 100%. Volví a sentirme bien en el Mundial de Rusia, y cuando volví me metí en una burbuja, creada por la cabeza, que me llevó a presentar la renuncia. Hubo charlas y volví en un buen nivel, pero la posibilidad de no seguir estaba".

"Yo esto lo veo como una gran prueba de carácter", reveló el periodista deportivo, que consideró que su vínculo con Tenfield se había deteriorado, pero no por peleas. "Entiendo el punto de vista de la empresa, que necesita a alguien 100% concentrado. No recibí explicación del despido. Trato de buscarle la vuelta a algo lógico, por eso creo que fue por eso".

También agradeció a los colegas que lo apoyaron desde el inicio del conflicto con su expareja y la difusión de los videos, destacando a Alberto Sonsol, que lo reemplazará en Tenfield como relator del fútbol uruguayo. Contó que junto a uno de sus hijos, Sonsol lo visitó para darle su apoyo, y recordó que fue él quien lo hizo iniciar su carrera en los medios a los 16 años.