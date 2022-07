Rodríguez Larreta: “El Mercosur como está no funciona; hay que relanzarlo para que vuelva a ser un bloque”

Horacio Rodríguez Larreta es uno de los principales candidatos a presidente argentino por la coalición opositora. Hace menos de un mes se reunió con el presidente Luis Lacalle Pou en Montevideo, donde se habló de todo: turismo, Mercosur, tratados de libre comercio. El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires recibió a El Observador en el primer edificio público inteligente, en la calle Uspallata, donde tiene su despacho. Rodríguez Larreta es meticuloso, estudioso de los temas y la entrevista irá en todos los caminos: política, relación con el gobierno, inflación, sus aspiraciones políticas, su visión de las relaciones bilaterales y su charla con Lacalle Pou de cómo potenciar el turismo uruguayo y argentino en ambos lados del Río de la Plata.



Sabemos que el Mercosur es uno de los principales puntos de discusión bilaterales en que varios de los países miembros, en especial Uruguay, plantean que se necesita una reforma profunda. ¿Cuáles son, a su entender, esas reformas?

El Mercosur debería ser la plataforma de negociación de todos los países del bloque. Es claro que pararnos como bloque nos da mayor poder en la negociación. Pero también es claro que así como está no funciona. Hoy en día el bloque está cada vez más estancado y los países buscan soluciones unilaterales o bilaterales. Necesitamos modernizarlo y relanzarlo para que vuelva a ser un bloque dinámico e integrado al mundo, que posicione nuestra producción en nuevos mercados, que expanda nuestras oportunidades y que cree empleo. Somos una región con capital humano de alto nivel, y que produce energía y alimentos. El mundo nos mira, y tenemos que aprovechar esa oportunidad. Tenemos que resolver los problemas del Mercosur y plantearnos una estrategia agresiva de firma de tratados con nuevos socios.

¿Cuál es su posición al respecto?, ¿estaría dispuesto a que los países miembros del bloque negociaran TLC por separado o en forma conjunta? Este punto fue parte de la agenda que compartió con el presidente Lacalle Pou en su visita a Montevideo.

Nuestros países necesitan más integración al mundo y, como decía, la mejor manera de hacerlo es de forma conjunta. Un ejemplo de esto es el acuerdo con la Unión Europea, que representa el modelo de inserción internacional que necesitamos. Demostró que cuando trabajamos en conjunto y tiramos todos para el mismo lado, las oportunidades se multiplican. Lo mismo con la apertura de negociaciones que hubo en esa época con la EFTA, Corea y Canadá. Ahora, si los países no logran superar sus diferencias y no hay una estrategia para buscar nuevos tratados, el Mercosur se estanca. Y ahí los países que lo integran van a buscar alternativas.

Recientemente ha criticado la política exterior de Argentina, en especial con respecto a la visión de su país con respecto a Venezuela, Nicaragua y Cuba. En un nuevo gobierno de Juntos, ¿acompañarían las iniciativas de EEUU con respecto a Cuba o las conversaciones del régimen de Maduro y la oposición en México?

Sin dudas, la política del gobierno de Mauricio Macri fue la correcta en ese sentido. Tenemos que ser inflexibles en la defensa de los derechos humanos y la democracia en la región. No es una política de acompañamiento a Estados Unidos, es lo que debemos hacer para que haya más libertad y prosperidad en nuestra región. Actualmente el gobierno argentino tiene una política errática en relación con países que no son democracias. Nuestros aliados en la región no pueden ser dictaduras. Desde el fin de la dictadura en 1983 la promoción de la democracia en la región ha sido un pilar de la política exterior argentina.

Rodríguez Larreta se reunió con el presidente Lacalle el 16 de junio

Como producto de las crisis económicas argentinas, en la oposición se habla de reformas profundas en materia monetaria, previsional y laboral. ¿Cuáles serían esas reformas en un eventual gobierno de Juntos por el Cambio?

Argentina necesita un rumbo. El próximo gobierno, sea del tinte político que sea, tiene que reconocer esta realidad y tener el coraje de llevar adelante las transformaciones profundas que hacen falta para empezar a mejorarla. En Juntos por el Cambio ya estamos trabajando en el armado de un plan que nos permita sentar bases sólidas para un crecimiento sostenido en los próximos 10, 20, 30 años. Y esas bases empiezan con una premisa fundamental, que es estabilizar la economía y hacerlo rápido para recuperar la confianza. Hay que bajar el déficit, es decir, dejar de gastar más de lo que tenemos, para que también empiece a ceder la inflación. Con la economía estabilizada, después hay que avanzar en tres transformaciones profundas para sostener la estabilidad en el tiempo. La primera es la modernización de la ley laboral, que como está hoy deja afuera del sistema a muchísimos argentinos que están condenados a la informalidad. Hace 10 años que el sector privado no genera empleo porque tenemos un régimen laboral que disuade las contrataciones y un asistencialismo social que desincentiva el trabajo formal. Necesitamos modernizar las leyes laborales para que contratar no sea un riesgo para el empleador y para que la gente que quiere trabajar tenga posibilidades de hacerlo en la formalidad. Segundo, necesitamos una profunda reforma impositiva. Los sectores productivos están asfixiados y no pueden crecer con el peso del Estado encima. Necesitamos acompañar la iniciativa privada con impuestos razonables que alienten la inversión. Por último, a todo esto hay que acompañarlo con una reforma previsional, para que quienes aportan tengan garantizada una jubilación que reconozca toda una vida de trabajo.

En la prensa argentina se le atribuye un dicho donde usted dice: con el 45% de los votos se gana pero se necesita del 70% para gobernar. ¿Hay margen para acordar políticas de Estado con sectores del Frente de Todos? Y si es así, ¿con cuáles?

Argentina necesita transformaciones muy profundas. Pero el desafío principal es lograr que se mantengan, porque no sirve de nada hacerlas si unos años después viene otro gobierno y vuelve todo para atrás. Acá es donde entra en juego lo que para mí es el principal desafío que tenemos los argentinos, y en donde tenemos que hacer algo bien diferente a lo que venimos haciendo hasta ahora: terminar con la grieta. Necesitamos construir un gobierno de unidad nacional que le dé apoyo a un plan de reformas que se sostenga en el tiempo. Nunca lo logramos porque la confrontación política ha sido la única constante en nuestra política durante los últimos 80 años, y está a la vista lo catastrófico que esto viene siendo para todos. Cuando hablo del 70% de apoyo no me refiero a un objetivo electoral, porque es imposible ganar las elecciones con ese porcentaje de votos. Lo que planteo es ampliar la representatividad una vez en el gobierno, incorporando dirigentes de otras fuerzas en algunos espacios de gestión para que le den potencia y apoyo a un plan consensuado. Ahora, el consenso no significa unanimidad. Hay un porcentaje, hoy representado por el kirchnerismo y por los extremos populistas, con quienes nunca vamos a estar de acuerdo.

Con respecto a la Ciudad de Buenos Aires, se lo conoce o se lo presenta a usted como un gran administrador ¿Cuáles fueron las reformas estructurales más importantes de su gestión en CABA?

La ciudad se transformó muchísimo en los últimos años, pero, por nombrar solamente algunas, creo que la educación y la seguridad son dos ejemplos bien claros de lo que proponemos. En educación, encaramos una profunda transformación educativa que tiene que ver no solo con la infraestructura, sino también con la modernización de los contenidos, la incorporación de tecnología y la capacitación docente. Entre la gestión de Mauricio Macri y la mía construimos 108 escuelas, incorporamos inglés obligatorio desde primer grado y ahora ya tenemos escuelas públicas bilingües; sumamos educación digital desde sala de 5, mejoramos la capacitación docente creando la universidad, este año lanzamos las prácticas educativas en ámbitos laborales, que conectan a los chicos con el mundo del trabajo. El otro pilar es la seguridad, que era uno de los grandes problemas de la ciudad hace 15 años. Desde que Mauricio Macri como presidente nos traspasó la competencia de la seguridad, creamos una policía de cero, y con mucha firmeza y decisión política pusimos en marcha nuestro Plan Integral de Seguridad Pública, basado en la cercanía y profesionalización de la fuerza, el equipamiento y la infraestructura, y la incorporación de tecnología. Hoy, por ejemplo, tenemos el 75% de la ciudad videovigilada. Gracias a estos esfuerzos, Buenos Aires tiene la tasa de delitos más baja en 27 años. Y somos la capital más segura de toda América Latina.

Uno de los ingresos más importantes para la ciudad es el turismo, y me atrevería decir que muchos de ellos se deben a los contingentes brasileños y uruguayos. De hecho, el cambio favoreció la llegada de uruguayos a la ciudad. ¿Hay proyectos en marcha para profundizar esta tendencia? Fue parte de lo conversado con el presidente Lacalle Pou.

El turismo es uno de los motores más importantes de nuestra economía. Buenos Aires es conocida internacionalmente por su diversidad, su gastronomía y su riqueza cultural, y nosotros trabajamos para potenciarlo. Queremos que el mundo entero conozca la Argentina, con Buenos Aires como su puerta de entrada. Después de dos años muy difíciles para el turismo por la pandemia, estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para acompañar su crecimiento. Desde exenciones impositivas durante los meses más difíciles, hasta convenios y programas, como BA Producción Internacional, que atrae a productoras audiovisuales para que vengan a filmar y lleguen turistas. Con el presidente Lacalle Pou conversamos justamente de lo clave que es promover el turismo y de que podríamos hacerlo de manera conjunta para atraer gente no solo a Buenos Aires o Montevideo, sino a toda la región. Latinoamérica está para ser conocida, tenemos paisajes increíbles y una diversidad cultural que todo el mundo debería tener la oportunidad de conocer. Los gobiernos tenemos que trabajar para que así sea. l