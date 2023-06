Rodríguez Larreta lanzó su campaña presidencial y apuntó contra el kirchnerismo

Horacio Rodríguez Larreta arrancó oficialmente su campaña rumbo a las primarias que se llevarán a cabo el próximo 13 de agosto, en las que competirá contra Patricia Bullrich por encabezar la fórmula de la oposición en octubre. En ese marco, el alcalde porteño aseguró que buscará terminar con "el kirchnerismo para siempre".

El primer acto de campaña se llevó a cabo en el municipio bonaerense de Tres de Febrero. El equipo de campaña del PRO volvió a recurrir al escenario circular que le diera buen resultado a Rodríguez Larreta hace cuatro años, cuando fue por su reelección.

"A este país lo vamos a sacar adelante en equipo con todos los argentinos. Nos van a ver recorriendo todo el país con un mensaje de esperanza En cada rincón de la Argentina. Le vamos a contar a todos los argentinos cómo le vamos a cambiar la vida. No solo buscamos un cambio de gobierno, obviamente buscamos terminar con el kirchnerismo para siempre", afirmó el jefe de Gobierno porteño.

Rodríguez Larreta arrancó su discurso con un elogio para su compañero de fórmula, el jujeño Gerardo Morales. "Es un enorme orgullo compartir equipo con Gerardo", destacó. El jefe de Gobierno también destacó el restablecimiento del orden en Jujuy y felicitó Morales por despojar del control de la política provincial a la organización Túpac Amaru, liderada por Milagro Sala.

“Gerardo es un tipo que se la banca. Lo demostró no solo esta semana; que lo vimos todos, que se la bancó con mucho temple, equilibrio y diálogo. También se la bancó cuando metió preso a Milagro Sala y a la Túpac Amaru, que tenían un gobierno paralelo en Jujuy. Ese es el modelo que representamos”, sintetizó Rodríguez Larreta en alusión a la batalla que está dispuesto a dar si es que llega a ser electo. Y recordó que “Gerardo liberó a todos los jujeños de la Túpac Amuru que controlaba la provincia”.

Además, el mandatario porteño estuvo acompañado por el diputado y precandidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, al que también llenó de elogios y vaticinó su victoria en territorio bonaerense.

En ese marco, el socio fundador del PRO relató: "Me vengo preparando hace mucho para este desafío. Tenía pelo todavía. Tengo años de experiencia en el sector público. Experiencia es una palabra que tenemos que volver a revalorizar en la Argentina y tengo años también en construir y liderar equipos".

En esa línea, continuó: "Experiencia es una palabra que tenemos que volver a revalorizar en la Argentina y tengo años también en construir y liderar equipos. Esto no es para un líder mesiánico, para un carismático que vienen a hablar. Todos me conocen, yo no soy un buen discursista. De chico me decían que no tenía carisma, que no tenía chances: no pasa por ahí, esto es un equipo".