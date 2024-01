Rogelio Frigerio dijo que el Gobierno nacional es "políticamente débil" y se muestra firme ante "cualquier presión externa"

Rogelio Frigerio, en una rueda de prensa, afirmó que la decisión de los gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC) de colaborar con un Gobierno nacional debilitado, carente de mandatarios y con escaso respaldo legislativo, se basa en respaldar medidas que fomenten la gestión y la gobernabilidad. No obstante, dejó claro que no respaldarán iniciativas que amenacen el empleo.

El gobernador de Entre Ríos lidera un bloque junto a sus pares, entre los que se encuentran Alfredo Cornejo (Mendoza), Gustavo Valdés (Corrientes), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy), Leandro Zdero (Chaco), Marcelo Orrego (San Juan), Jorge Macri (CABA), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Claudio Poggi (San Luis). Este bloque se encuentra actualmente en negociaciones con el Ejecutivo respecto a diversos aspectos incluidos en el proyecto de ley de "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos".

"Si apoyamos es porque creemos que ese es el camino. Entendemos que cada provincia tiene que hacer esfuerzos y manejarse de manera austera para encontrar un equilibrio, independientemente de las presiones que podamos recibir", enfatizó el gobernador.

Frigerio respondió a las declaraciones del vocero presidencial, Manuel Adorni, quien anticipó que, en caso de no aprobarse el proyecto de ley de "Bases" en el Congreso, el Gobierno revisaría las asignaciones presupuestarias para las provincias. Ante esto, Frigerio afirmó que no "reacciona ante presiones discursivas".

Además, el vocero presidencial indicó que si se rechaza la iniciativa del Ejecutivo, no se renovará la norma que permite a los distritos solicitar anticipos a sus bancos provinciales.

"Me manejo por principios, ideas y valores. No me manejo ni reacciono a presiones, nunca lo he hecho y no lo voy a hacer. Está claro que el Gobierno de Milei dilata muchas decisiones en función de la aprobación o no de la ley "Bases". El proyecto tiene muchas cuestiones que impactan de manera negativa. Haremos todo nuestro esfuerzo para evitar que avancen. No vamos a respaldar las cuestiones que pongan en riesgo las fuentes de trabajo", concluyó Frigerio.

Finalmente, el gobernador aseguró que el bloque de mandatarios de JxC respaldará las decisiones que contribuyan a "ordenar las cuentas públicas, generar incentivos para la inversión y generación de empleo en el sector privado".