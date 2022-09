Romano aún no tiene información sobre hinchas de Nacional que ingresaron al estadio previo al clásico

El fiscal de Flagrancia de 9° turno Fernando Romano negó haber recibido información acerca de los hinchas de Nacional que ingresaron al estadio Gran Parque Central en la noche previa al clásico.

Romano es el fiscal a cargo de investigar los incidentes en torno al partido entre Peñarol y Nacional del pasado domingo 4 de setiembre.

Así, aseveró que una vez sean identificados van a ser sancionados: “El Ministerio del Interior va a enviar la lista correspondiente para que ingresen a la lista de inhabilitados”, manifestó, en conversación con Punto Penal (Canal 10).

"Hasta ahora yo no recibí ningún nombre. Son socios y nadie me aportó los nombres y nadie sabe los nombres, eso es lo más extraño. ¿La institución no lo sabe? ¿El asesor de seguridad? Pudieron haber llegado y haber tenido la autorización de algún dirigente sin identificar nombres, y tal vez no lo sepan, pero a mí me cuesta creer. O sea, que habiliten a ingresar a 15 o 20 parciales de Nacional sin saber quiénes son.", detalló.

Por otro lado, indicó que se está trabajando para confirmar si había hinchas del club brasileño Gremio entre la hinchada de Nacional. “Hay información que nos indica a nosotros que pudieron existir parciales de otra institución, en este caso Gremio, que pudieran haber ingresado al Gran Parque Central y generaron problemas”, expresó.

Por este caso ya hubo una persona imputada y otra condenada, dos hinchas de Peñarol: la primera fue quien exhibió la gallina inflable —Romano acotó que “en realidad era una tela a la cual llenaron de globos”—, mientras que la segunda fue una persona que robó de un puesto de comida en la tribuna Scarone del estadio.