Rompió el silencio Gerardo Milman, acusado por Cristina Kirchner de ser el autor intelectual del atentado en su contra

“A Sabag Montiel no lo conozco, nunca estuve con él, ni con los integrantes de esa organización (Revolución Federal)”, dijo el diputado Gerardo Milman al responder sobre las acusaciones que lo señalan como autor intelectual del ataque a la ex vicepresidenta Cristina Kirchner el pasado 1° de septiembre de 2022. "Se cruzaron antenas -comunicaciones telefónicas- con él y con los integrantes de esa organización y no existen, de ninguna manera. Los hechos incontrastables muestran que no había absolutamente nada que tuviera que ver ni de parte mía ni de las personas que trabajan conmigo, que también fueron de alguna manera acusadas o involucradas de esta situación", sostuvo y añadió: "nadie tiene denuncia penal en esa causa, ni de mi entorno ni mía".

Tras un silencio que se extendió por más de un año, el diputado Gerardo Milman decidió salir al cruce de las acusaciones que desde el kirchnerismo lo señalaban como supuesto autor intelectual del ataque que sufriera la ex vicepresidente Cristina Kirchner el pasado 1 de septiembre de 2022 y mantuvo un extenso diálogo con el periodista Luis Gasulla en El Observador Radio FM 107.9. Consultado sobre su negativa a entregar los celulares, Milman explicó que “aunque uno quiera, es una decisión judicial”, y ejemplificó con el caso del diputado kirchnerista involucrado en una causa de espionaje al que intentó entregar su celular y la justicia lo rechazó. “Pero además uno nunca quiere que ocurra eso porque uno tiene en su celular discusiones políticas, estrategias, diálogos con mi familia, tengo hijos menores… No lo quería hacer, pero cuando Justicia, la Cámara Federal, resolvió que así lo hiciera, entregué mi teléfono inmediatamente. La Gendarmería, que fue la fuerza designada para abrirlo no lo pudo abrir, y la querella, los abogados de Cristina Fernández, empezaron a insistir que yo tenía un teléfono anterior, porque el teléfono que yo tenía no estaba en el mercado de ventas cuando ocurrió el evento, cosa que sí es cierta, porque (…) fui cambiando teléfonos”. "Yo he tomado un prudente silencio más de un año en el recinto, que he ido a todas las sesiones", explicó Milman y añadió que se lo quiso involucrar en algo que "No tengo denuncia, no tengo procesamiento, no tengo condena". "Es una cosa muy fuerte porque estamos hablando de un delito muy importante", dijo el diputado, y explicó que el motivo de su silencia tenía que ver con que "tenía que esperar una decisión de la Justicia, pero ya los tiempos se han alargado mucho". Respecto de la acusación, Milman explicó que "un empleado de la bancada dijo escuchar en un bar que está enfrente de la Cámara de Diputado, que cuando la matara yo iba a estar camino a la costa. Se convocaron a cuatro testigos, dos personas que estaban conmigo, y dos otros testigos, que dijeron que no habían escuchados la frase". En la mesa contigua se encontraba, además, el diputado Leito, del kirchnerismo, quien tampoco escuchó esa frase. "Se cruzaron las antenas telefónicas, se cruzaron llamadas, nada de eso apareció, y se llevaron muchas medidas de prueba más, ninguna dio positiva", añadió. "El 1 de agosto (N. de R.: el ataque al ex presidenta fue el 1 de septiembre) a las 9 y algunos minutos, cuando se produjo el desgraciado incidente, yo estaba en la Ciudad de Buenos Aires, la única costa que podía estar cerca era la del Riachuelo. Ni siquiera la frase se compadecía con la realidad. Además al día siguiente, viernes, yo estuve hasta altas horas de la noche con la presidenta de la Cámara de Diputados, con el presidente del bloque del Frente de Todos, con autoridades de mi bloque, del PRO, redactando un repudio a lo acontecido, que el día sábado votamos -yo estuve- en contra de los sucedido el 1 de agosto", relató el diputado y añadió: "Hay un sinnúmero de situaciones que ponen en evidencia que no tengo ningún evento que tenga que ver con esta situación". Noticia en desarrollo