S20 Ultra de Samsung: el poderío de un teléfono que crea experiencias inmersivas

Samsung lanzó su nuevo buque insignia: el Galaxy S20 Ultra, disponible en negro y en gris. En el mercado uruguayo este smartphone de gama alta ronda los US$ 1.800. Cromo tuvo la oportunidad de probar la versión más completa de este modelo. Acá un resumen de la experiencia a nivel usuario.

En primer lugar se ve un celular con una estética notable. Su pantalla casi completa (solo está la cámara frontal), en conjunto con sus finas curvas y delicadas terminaciones, le da un toque elegante. Del otro lado, se destaca el rectángulo donde están sus cuatro cámaras y el flash por sobre el resto de la carcasa metálica. La cámara que más impacta es la del teleobjetivo de 48 MP, que no es la mejor ya que hay otra de 108 MP. En el lateral derecho están los botones de encendido/apagado/bloqueo y de subir/bajar volumen, dispuestos en un lugar ergonómicamente cómodo cuando se usa el equipo.

Samsung

Ya en la mano, se siente su peso de 220 gramos. Al principio esto no parece molestar, sino que da la sensación de tener un aparato potente y de buenos materiales, pero después de diez minutos de escribir mensajes de Whatsapp hay que descansar y dejarlo a un lado. Otro aspecto que se destaca es el tamaño de su pantalla (6,9 pulgadas) y su resolución (de 3200 x 1440 píxeles). Su tecnología y su gran tamaño harán que cualquier usuario tenga una experiencia visual inmersiva.

Sucede al jugar un videojuego: parece estar dentro de él. Esto pasa gracias a su tasa de actualización de pantalla de 120 HZ (en la mayoría de los smartphones es de 60 HZ, incluso la del iPhone 11 Pro), a sus finos bordes y a su tecnología de procesamiento, que hasta usa inteligencia artificial para mejorar la imagen de cada escena. Un video o un juego sin sonido se quedan a medias; por eso, este equipo también ofrece una potencia y calidad inigualable al tener sonido estéreo con calidad de reproducción ultra (UHQ). Mirar una película o una serie en Netflix con la luz apagada es prácticamente igual que ir al cine.

Para probar su procesador Octa-Core de 2.8 GHz y sus 16 GB de memoria RAM, lo pusimos a prueba con algunos de los juegos más exigentes del mercado (Asphalt 9: Legends, Mortal Kombat Mobile, PUBG Mobile y Call of Duty Mobile). El S20 Ultra los soportó con los gráficos al máximo y en ningún momento se trabó o enlenteció, por lo que calificamos su rendimiento como excelente. Además, su temperatura tampoco subió considerablemente al jugar y al usar las cámaras por mucho tiempo. Por lo tanto, el usuario podrá pasar horas y horas jugando y sacando fotos sin temor a que el celular se sobrecaliente.

Sus cámaras, lo más esperado

Lo primero que percibimos al abrir la cámara fue la muy buena resolución que tenía. Los detalles de los objetos eran notorios y los colores bien vivos. El uso del zoom es algo incómodo de regular por la sensibilidad que tiene al tocar la pantalla. Lo bueno es que pusieron en la interfaz varios aumentos predeterminados, a los que se puede acceder con solo tocar el número deseado.

La cámara gran angular de 108 MP ofrece una resolución descomunal y permite una buena entrada de luz. Con este sensor se podrán sacar fotos abarcando grandes superficies con un buen nivel de detalle, siempre y cuando haya buena luz, (natural o artificial). Hay que saber que tener 108 millones de píxeles no hace que una foto sea mejor. Hay otras variables que influyen como el tamaño del píxel, la apertura focal y cómo se procesa la imagen.

Foto sin aumentos con la cámara Gran Angular

Foto con 5 aumentos con la cámara Gran Angular

Con respecto a las otras cámaras, la ultra gran angular de 12 MP distorsiona un poco los laterales de las fotos. A veces da la sensación de que los objetos se te vienen encima y de que la imagen es convexa. La de teleobjetivo de 48 MP ofrece un excelente zoom hibrido (una mezcla entre el zoom óptico y el zoom digital) de diez aumentos porque logra enfocar imágenes nítidas. Pasados los diez aumentos, el zoom se vuele completamente digital. Hasta 30 aumentos se logra una imagen nítida; más allá, no. En el zoom digital de 100 aumentos solo se ven manchas.

Foto con la cámara Ultra Gran Angular

La que también se destaca es la cámara selfie de 40 MP. Basta con sacarse una foto para encontrar detalles que uno no sabía que tenía. Al igual que las cámaras traseras, sus colores son muy fieles y la nitidez un aspecto a destacar. El enfoque y desenfoque es muy bueno al permitir enfocar la cara y restar importancia al fondo casi a la perfección.

La fotografía nocturna en general es aceptable, pero no elimina el ruido y los colores no son fieles, sino que más saturados. Otro inconveniente es que demora mucho si es un lugar oscuro; puede tardar diez segundos o más para sacar la foto. ¿Te imaginás sosteniendo el celular por diez segundos y pidiéndole al otro que no se mueva por ese mismo tiempo? De todas maneras, en condiciones de luminosidad media saca buenas fotos y su tiempo para hacerlo es bastante menor, más o menos de dos a cinco segundos.

El video en 8K: más marketing que otra cosa

La grabación de video en Ultra HD 8K ofrece una muy buena definición, pero con un serio problema: le cuesta enfocar. Al grabar y apuntar distintos objetos, la cámara enfoca y desenfoca, por lo que no se logra un video completamente nítido. De todos modos, un aspecto positivo es su programa de estabilización de imagen, que logra un resultado muy acabado sin perder resolución.

La grabación 4K, a nuestro criterio, es mejor que la anterior porque su enfoque es superior. De esa manera, se logra ver un video completo (casi) completamente nítido y enfocado.