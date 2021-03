Salud en la UCU: una mirada integral, interdisciplinar e innovadora

Es un día cualquiera de febrero, es época de exámenes, de preparación, de afinar días, horarios, salones de clases, de recibir estudiantes de primer año que comenzarán sus cursos en modalidad presencial, de reuniones entre profesores y directores de carrera. Es un día cualquiera de febrero y en los pasillos de los distintos edificios de la Universidad Católica del Uruguay (UCU) se percibe la cercanía del 15 de marzo, el día que comienzan las clases.

Fuera de uno de los salones del edificio central se escucha el bullicio de las charlas cruzadas, las expresiones de entusiasmo, es el sonido del reencuentro. Allí, después de algunas semanas sin verse, los directores de las 12 carreras de la Facultad de Ciencias de la Salud (FCS) se reúnen para presentar su planificación 2021 frente al decano Augusto Ferreira, el vicerrector de Programas Académicos Marcos Sarasola y el rector Julio Fernández Techera.

Dr. Augusto Ferreira, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UCU.

Unos meses antes, en diciembre, el decano de la FCS compartió con los directores de programas los lineamientos de la facultad para preparar el nuevo año; todos los proyectos debían, entonces, estar permeados por las 4i + GG: interdisciplina, interprofesionalidad, internacionalización e innovación + gestión gratificante.

Ferreira –doctor en Enfermería y decano desde hace más de tres años­– explica que este 2021 será especialmente desafiante para su facultad. Además del contexto de pandemia y los cambios en los diseños curriculares, la facultad reunirá, por primera vez, a todos los programas académicos de grado y tecnicaturas (ver recuadro). Ferreira ahonda en la relevancia de esta novedad con la siguiente reflexión: “Somos los únicos en el país y en la región que congregamos, en una única unidad académica, todas sus propuestas. Las bondades de este modelo se ven reflejados en la fuerte interdisciplina, la formación interprofesional, el escenario fértil para la transversalidad, la mirada integral e integrada de los problemas de salud de las personas, familias y comunidades. Esto es fundamental si queremos graduados que tengan una mirada global de las personas y sus vivencias de salud”. Para el decano, los cambios en la FCS también hacen posible que los estudiantes entiendan desde el inicio cómo funciona el mercado laboral. Ferreira lo explica así: “De esta manera se aprende a trabajar con otros, formar equipos, saber hasta dónde llega mi área de dominio y la del otro y, sobre todo, vivir ya como estudiante cuales son las áreas en las que pueden transcender y hacer transdisciplina”.

Sistema Sectra para la disección digital y el análisis de fisiología viva del ser humano.

Así es que, en ese salón, esa mañana de febrero, odontólogos, enfermeros, psicólogos, psicopedagogos, médicos, nutricionistas, psicomotricistas, fonoaudiólogos, fisioterapeutas y todos los profesionales que integran la facultad se reunieron con el foco puesto en esa meta: que sus graduados sepan mirar a las personas en su totalidad y no por partes como lo marcaba el antiguo paradigma mecanicista del cuerpo humano.

La comprensión completa del ser humano

Ferreira y su equipo tienen clarísimo que no alcanza con atender lo biológico, por eso citan todas las veces que sea necesario la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 1946 en la que se reconoce al ser humano como un ser biopsicosocial. Para ponerlo en un ejemplo bien concreto, el decano utiliza una situación hipotética pero bien actual: una persona que cursa una infección por covid-19 tiene una afección fisiológica; el foco está puesto, principalmente, en su sistema respiratorio porque es fundamental para que el paciente continúe viviendo. Muchos profesionales le prestarán muchísima atención a ello y, tal vez, allí se quedarán. Sin embargo, el decano enfatiza que la persona merece una mirada y un abordaje a su salud mental, patrones nutricionales, afectivos, alteraciones marcadas por las limitaciones en el movimiento, problemas en el proceso de aprendizaje, especialmente en el caso de niños y adolescentes, el entorno familiar y social.

Laboratorio de Movimiento Humano, una herramienta innovadora para la evaluación del paciente.

Margarita Núñez, directora de la Licenciatura en Nutrición, vuelve a la definición de la OMS. “Desde esta perspectiva, se entiende que tanto la salud mental y las emociones, así como los vínculos con otros, son aspectos esenciales para el logro de un adecuado estado de salud. Asimismo, plantea que existen determinantes sociales que influyen positiva o negativamente en la salud de los individuos y comunidades: la educación, el empleo, los valores sociales, la cultura, la economía, el medio ambiente, entre otros”, explica Núñez.

Por su parte, Milagros Fernández, directora de la Licenciatura en Psicología, retoma los conceptos del decano y vuelve a poner el ojo en la pandemia y sus enseñanzas. Dice que uno de los grandísimos aprendizajes es el reconocer que no se enferma solo el cuerpo o solo la mente, se enferma la persona. “Tener una mirada de la salud distinta no solo es necesario, es el único camino posible para intervenir de forma efectiva. Sabemos que los síntomas pueden expresarse en el cuerpo o en la mente y por eso las disciplinas se especializan en la intervención dentro de esas dimensiones. Eso no significa que esas dimensiones estén separadas”.

Mariela Vacarezza –directora de la carrera de Medicina que la UCU ofrece desde 2020–, por otro lado, considera que es fundamental cambiar el concepto tradicional de esperar a las personas en el hospital cuando ya son portadores de enfermedades. Para Vacarezza el trabajo del primer nivel de atención es fundamental y allí se deben resolver el 80% de los problemas de salud. “Para eso es esencial una formación integral en salud en equipos interdisciplinarios y transdisciplinarios”, asegura. Y concluye lo siguiente: “A nivel mundial, las universidades, en particular las que tienen el área salud, tienen un gran desafío para formar profesionales con las competencias necesarias para colaborar en la promoción, prevención, curación y rehabilitación de la salud. Para abordar en forma holística los problemas de salud de la población, al estudiante le facilita tener una formación integral, con un modelo pedagógico constructivista que le favorece un aprendizaje significativo”.

Ciclo común y transversalidad

Ferreira es terminante, sabe que para logar el enfoque integral es esencial que los profesionales se formen con un modelo interdisciplinario y de comprensión completa del ser humano, desde el primer día.

Por eso, a partir de 2021 y recogiendo la trayectoria que ya traían los programas, todas las carreras de la Facultad de Ciencias de la Salud comparten un ciclo común. Este ciclo ofrece un menú de asignaturas muy vasto, entonces cada carrera toma los cursos que más convengan para el logro del perfil de egreso buscado. Lo que, además, potencia este ciclo común es que los estudiantes se gradúen, si así lo desean, con una doble titulación en menos tiempo. “Este modelo es muy común en otros países, especialmente en Europa. Nuestros graduados de Psicología, por ejemplo, podrán obtener una doble titulación en menos tiempo, si además quieren graduarse como psicopedagogos o psicomotricistas. Nuestros graduados de Enfermería pueden obtener un segundo grado en Fisioterapia o en Nutrición, a su vez, pero también en Psicomotricidad o cualquier otra disciplina”, cuenta el decano de FCS.

Laboratorio Morfofuncional equipado con tecnología de vanguardia.

Fernández –responsable de liderar una de las carreras con mayor tradición de la UCU– fundamenta el sentido de la unión así: “Psicología forma parte de la Facultad de Ciencias de la Salud justamente porque pensamos la salud como un todo. Queremos formar psicólogos que puedan tener esta mirada, que sepan conversar con otras disciplinas, que sean capaces de saber de psicología, pero que también sean capaces de ser buenos psicólogos”.

Para Núñez esta interacción interdisciplinar, desde la formación de grado, “permitirá a los futuros profesionales de la salud tener una postura más abierta, conectada con las diferentes realidades, en interacción con otros, propiciando la cooperación, la empatía y el trabajo en equipo”.

Ferreira vuelve a tomar un ejemplo para finalizar: “Nuestra carrera de Medicina tiene un modelo pedagógico que enfatiza especialmente en que los casos clínicos abordados, en los diferentes módulos de aprendizaje integrados, siempre tengan el enfoque desde las ciencias básicas, la clínica, la relación y el comportamiento, las ciencias humanas, la gestión y políticas de salud. Desde el primer año, el estudiante vive esta forma de abordar las situaciones de salud. Es un aprendizaje desde el vamos que queda para toda la vida”.

Carreras de Salud en la UCU

La Facultad de Ciencias de la Salud tiene una trayectoria muy rica que empezó hace décadas atrás. El recorrido comenzó con la Facultad de Psicología, tiempo después la UCU formó la Facultad de Enfermería y Tecnologías de la Salud y unos años después la Facultad de Odontología. Ahora todas las carreras se engloban dentro de una única unidad: la Facultad de Ciencias de la Salud. Allí los estudiantes pueden cursar las siguientes carreras de grado y tecnicaturas: