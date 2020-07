Samsung estima que la tecnología 6G llegará para 2028

Mientras esperamos que la tecnología 5G se expanda por el mundo, Samsung ya ha estado hablando sobre el 6G en la publicación de su libro The Next Hyper Connected Experience for All.

Pixabay

La empresa con sede en Corea del Sur promueve a la sexta generación de tecnologías de telefonía móvil, como aquella que permitirá acceder a servicios avanzados como la realidad mixta verdaderamente inmersiva, los hologramas móviles de alta fidelidad y la réplica digital. Todos estos servicios, aseguran, requieren de una velocidad de red y una estabilidad que el 5G no puede ofrecer.

Sin embargo, la compañía es consciente de que todavía queda mucho por hacer. Según afirma Sunghyun Choi, director del Advanced Communications Research Center de Samsung, “nunca es demasiado pronto para empezar a prepararse para el 6G porque normalmente se tarda unos 10 años desde el comienzo de la investigación hasta la comercialización de una nueva generación de tecnología de las comunicaciones”.

Se espera que el estándar del 6G se defina en 2028 y que se comience a comercializar en 2030.

Para satisfacer la demanda de los servicios que ofrecerá la nueva tecnología, Samsung se centrará en tres aspectos: rendimiento, arquitectura y fiabilidad. En relación al rendimiento, se espera que el 6G ofrezca picos de velocidad de transmisión de 1.000 Gigabits por segundo (el 5G se queda en 20 GB máximos), latencias de 0,1 milisegundos y el doble de eficiencia energética y espectral.

Samsung

Llegar a tener nuevas generaciones de redes no es sencillo. Se requiere de mucha investigación y desarrollo técnico. Cada diez años, el mundo ha visto nacer una nueva generación: El 4G empezó en 2002 y comenzó a desplegarse en 2012; el 5G comenzó a investigarse en 2012 y está disponible desde 2019. Ahora, se están dando los primeros pasos hacia el 6G.

Por otra parte, Samsung no es la única empresa que está trabajando en la nueva generación de red. Huawei confirmó el año pasado que ya había comenzado a investigarlo y que trabajaba en él de forma paralela al 5G. Estiman también que tardarán diez años en tener los resultados esperados.