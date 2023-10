Sandra Mihanovich: "Vengo a Madrid y voy a cantar un par de tangos"

Este sábado, Sandra Mihanovich canta en el teatro La Zarzuela de Madrid. Eligió unos tangos y muchas de sus canciones entrañables para “los nostalgiosos”. Amante de la radio, conduce “Soy Nacional”, por Radio Nacional en Argentina, desde hace ya siete años.

Sandra siempre es bien argentina y como un buen Malbec, de buena cepa. En el restaurante “Caminito del Retiro”, con asado y panqueque de dulce de leche incluídos, conversó con El Observador España.

"La primera vez que canté en Madrid fue en 2006, que vine a un teatro que estaban por cerrar, el teatro Albeniz, pero ayer pregunté y lo han rescatado, lo refaccionaron y está funcionando nuevamente desde hace tiempo. Fue muy gracioso porque vine a cantar a España, en Madrid y en Barcelona, e hice toda una movida de prensa muy grande, fui a las radios y a la teles y me decían: “¿Cómo puede ser que tengas tantos años de trayectoria y no hayas venido antes?”. Son cosas que pasan, uno no sabe muy bien cómo ni por qué se mueve la vida profesional de un artista, a veces está todo muy programado y a veces no. En este caso sé que vengo a Madrid, convocada por el director del teatro La Zarzuela, el argentino Daniel Bianco. Y calculo que el 80 por ciento de los que estén en el teatro de la Zarzuela este sábado serán argentinos y/o latinoamericanos. Creo que ya no hay tanto el concepto sudaca como hubo en su momento, cuando comenzó la movida madrileña, cuando se fue el franquismo, cuando empezó a haber un alud de latinoamericanos que venían a España. Hoy todo es más cosmopolita, más global, si bien yo tengo claro que vengo acá como argentina".

- ¿Entonces cómo va a ser el recital?

De la lista de canciones hice un popurrí de distintos discos, de distintas épocas. Yo tengo 22 discos grabados, 47 años de carrera y de pronto dije tengo que cantar un par de canciones de Eladia (Blázquez). Estoy en Madrid, va a haber argentinos nostalgiosos y, si hay algo que nos genera nostalgia es todo lo que hable de tango, de la ciudad. Los tangos de Eladia son tango canción, no son tan arrabaleros como los de Gardel, aunque él también tenía tango canción. Pero dije voy a cantar en Madrid, tengo que cantar Como Somos (y canta) “cómo somos, sensibleros, bonachones, compradores de buzones por creer en el amor”, era como decir ¿por dónde reafirmo mi identidad? Bueno, ese fue el repertorio que armé para cantar este sábado.

- O sea que va a haber varios tangos.

Un par, sin bandoneón, tangos cantados por mí que no es lo mismo que cantados por la Tana Rinaldi. Ella es el tango pero yo lo disfruto mucho. Yo me animé al tango por Eladia Blázquez, obviamente. La música es sanadora, forma parte de nuestra historia, nuestros momentos felices, nuestras tristezas, nuestros dolores, nuestras alegrías y a todos nos pasa lo mismo, tal vez no con las mismas canciones, pero lo mismo.

- ¿Hace cuánto que no cantás en inglés?

Este año, justamente, hice dos presentaciones en La Trastienda con un disco de jazz. Yo empecé cantando en inglés, dejé de hacerlo y en 2019 en el teatro Coliseo hicimos una actuación maravillosa con Alejandro de Bies como director, con una especie de Big Band con tres vientos, cuatro cuerdas, eso lo grabamos y lo filmamos. Ahora lo estamos mezclando para poderlo compartir en plataformas tanto audio como video. Y el 1º de julio hicimos dos presentaciones de jazz en La Trastienda, así que es bastante fresquito. Para mí es un idioma materno, maternal porque lo hablé simultáneamente con el castellano. El inglés siempre está.

- ¿Y qué escuchás en Argentina, de lo nuevo?

Yo escucho todo. Mantengo mi programa de Radio Nacional que me hace tan feliz. Ya estamos en el programa 319 y entonces estoy conociendo música y músicos de todo el país. Estoy todo el tiempo escuchando gente de todos los géneros y sé decirte qué escucho puntualmente, pero hay una chiquita nueva que se llama Mary Cullen, en folklore que es muy agradable. Otra que se llama Antonella Restucci, varias que han venido al festejo de los 300 programas y ahí homenajeamos a Marilina Ross. La propuesta fue que elijamos una lista de temas de Marilina y la van a cantar distintas cantantes (a Marilina le encantó esto), y estuvimos Patricia Sosa y yo, y estuvieron estas chicas, Mavi Leone, Ana Prada de Uruguay, pero muchas.

- ¿Y de las cantantes masivas? Nicki Nicole, María Becerra, por decirte algunas.

Zoe Gotuzzo es una de las que más me gusta, María Becerra también. Nicki Nicole ya se va a una cosa más electrónica, menos natural, que es lo que a mí no me atrae. Yo soy de la canción, de la melodía, de la letra y no del efecto. Todo lo que trae mucho efecto no me emociona.

- ¿Qué te parece la española Rosalía?

Me encanta, me parece fantástica, excelente, me gusta mucho.

- Es una mezcla rara.

- Si, pero canta a full. Si cantan a full, puede haber una estética que no me seduce demasiado, pero Rosalía es grossa.

- ¿Y qué canciones estás volviendo a escuchar?

Ahora, la semana pasada estuvo Celeste Carballo en la radio. La invitamos y vino. Ella acaba de subir unos audios de un boliche donde tocaba hace 40 años, que se llamaba Jazz y Pop, y son sus primeras canciones cuando todavía no tenía un disco. Estuve escuchando eso. Estuve escuchando el disco nuevo de Julián Baglietto por ejemplo, el hijo de Juan, que tiene canciones muy lindas, las pasé en la radio y me gustó muchísimo. También las versiones nuevas de Fito Páez me gustan, los duetos.

- ¿Te gustaría hacer un dueto con Lali Espósito, como hizo Fito Páez?

Sí, Lali es gaucha, tiene muy buena energía, me gusta Lali, mucho. Es poderosa, además me gusta su cabeza. Me parece que es muy auténtica. Es muy verdadera, dice lo que piensa y lo que siente y en general me gusta lo que dice.

- ¿Cómo nació tu amor por la radio?

Es que en su momento mamá (Mónica Cahen D´Anvers) hacía un programa en Radio Belgrano y le mandaban discos y yo me volvía loca con eso y le pedía que me dejara elegir las canciones de su programa, y me dejaba. Yo tenía 18 años y me gustaba hacerlo. La radio es un elemento muy maravilloso. El lugar para la radio es la cocina. Me gusta mucho la radio ahí que te acompaña hagas lo que hagas. Cuando haces zapping, vas descubriendo cosas que te gustan y gente, porque además como cantante, tengo que vender algo. Voy a la radio a venderlo en el buen sentido. Promocionar mi trabajo, mi actuación. Y no importa dónde vayas, siempre hay uno que te está escuchando, en cualquier horario, en cualquier lugar del dial. La radio es multifacética en cuanto a oyentes. Y ahora, con el tema de internet es de locos. A nosotros nos escuchaban desde Australia, el programa iba a las 7 de la tarde, el santo mío argentino, que estaba nostalgioso, lo escuchaba a las 7 de la mañana.

- Hoy los medios públicos están siendo cuestionados por algunos espacios políticos, y se pone sobre la mesa la posibilidad de un ajuste o cierre con el cambio de gobierno.

Yo siento que los medios públicos son nuestra identidad. Insisto en que tanto Radio Nacional como la Televisión Pública, son quienes somos los argentinos. Al gobierno que está le toca administrarlo, nada más. No le toca más que eso, más que decir “yo voy a elegir a estos argentinos para que estén en esta radio, para que estén en esta tele y muestren las cosas que suceden en mi país y ratifiquen nuestra identidad a lo largo y ancho de nuestro país. No es una cuestión partidaria ni ideológica, ni siquiera comercial, es una cuestión de identidad que se da a través de los medios nacionales y es importante que lo entendamos todos, no sólo los que quieren sacarlos, sino los que los tienen porque de eso se trata: tener una pluralidad de voces, tener voces. El otro día dije: “Yo quiero ser compañera sin ser peronista”. No porque no quiero ser peronista, pero a mí me encanta ser compañera. Marita es mi compañera además de mi mujer, me acompaña, vamos juntas. La palabra compañero no quiero que tenga ideología, quiero que sea para todos, que todos podamos ser compañeros y, además, podemos ser peronistas o no peronistas.