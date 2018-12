Sanguinetti: "La verdad es que este país está hipotecado y no habrá un peso para nadie"

¿Cuáles deberían ser las prioridades del próximo gobierno? Muchas, según el expresidente Julio María Sanguinetti, de 82 años. Aunque no sabe qué sería lo primero que tendría que hacer un gobierno del Partido Colorado, tiene claro que "no cometería el pecado de (el presidente argentino Mauricio) Macri de no decirle a la gente la verdad".

Economía

"La verdad es que este país está hipotecado y no habrá un peso para nadie", sentenció en la cuarta emisión de Facebook Live en la que respondió diversas preguntas de los usuarios de la red social. Según el dirigente colorado, la deuda pública se ha vuelto insostenible y es por esto que el Poder Ejecutivo no ha apoyado a sectores como el lechero y el arrocero.

En este sentido, Sanguinetti manifestó que la "gran prioridad" del próximo gobierno será equilibrar las cuentas públicas, para recién entonces abordar otros problemas. Seguridad, educación y la apertura de los mercados internacionales —en ese orden— son las prioridades secundarias en la lista elaborada.

"Hay que asumir que estamos en un mal momento, pese al optimismo que nos quiere hacer creer el gobierno", concluyó.

En esta coyuntura, ¿quién es el candidato idóneo para ser ministro de Economía? El dos veces presidente dijo que el Partido Colorado tiene "una constelación" de economistas y gente vinculada al sector que podrían asumir el cargo. En la transmisión de Facebook Live, mencionó a Luis Mosca, Isaac Alfie, Ariel Davrieux, Carlos Sténeri y Ricardo Pascale.

Seguridad

La seguridad surgió varias veces durante la transmisión en vivo de casi una hora de duración. Sanguinetti cuestionó la dirección del Ministerio del Interior, "que parece estar ahora en manos de un sociólogo". Este comentario refiere a Gustavo Leal, el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, quien encabeza los megaoperativos policiales que buscan desarticular bandas de narcotraficantes en distintos puntos de Montevideo y el interior.

Por otra parte, Sanguinetti destacó las “buenas intenciones” de Jorge Larrañaga, ideólogo del paquete de medidas en materia de seguridad conocido como Vivir Sin Miedo, que será sometido a plebiscito en las próximas elecciones. Entre otras cosas, propone que los militares apoyen a la Policía en el combate a la delincuencia, que se habiliten los allanamientos nocturnos y la implementación de la prisión perpetua revisable.

Sin embargo, pese a que entiende que la reforma “responde a los reclamos de la gente”, el expresidente no respalda la propuesta de Larrañaga porque hay "aspectos constitucionales" que no le convencen, dijo.

Intolerancia generalizada

Sanguinetti condenó a quienes insultaron y filmaron a Danilo Astori en presencia de su familia, para luego divulgar el video en redes sociales. Se trató de un episodio "penoso", aseguró.

No obstante, cree que es parte de un clima de intolerancia generalizado en el país que radica en actitudes pasadas del Frente Amplio. “Descalificaban y tildaban de fascista a todo el que pensara distinto", aseguró. Como ejemplo puso el caso de Hugo Batalla, acusado de “traidor” por haber retornado al Partido Colorado.

Esa intolerancia también se ve en determinados sectores del feminismo, según Sanguinetti, quien también dijo ser “un feminista práctico” y destacó los avances en materia de derechos de la mujer.

Vida íntima

Algunas de los usuarios de Facebook se interesaron por cuestiones más personales. Fue en estas oportunidades que Sanguinetti se mostró más distendido.

Por ejemplo, contó que cuando llegue el nuevo año estará en su casa mirando los fuegos artificiales. Incluso se animará a tirar algunos: “Si se toman medidas y se tiene cuidado, no pasa nada”, aseguró entre risas.

A su vez recordó que cuando era niño recibía un solo regalo de cumpleaños, que también servía como obsequio del Día de Reyes, ya que nació un 6 de enero. Como excusa, sus padres le decían: “A vos te trajeron los Reyes, no la cigüeña”, recordó.

Finalmente, Sanguinetti no pudo optar entre el whisky, el vino y la cerveza. “Me gustan los tres”, aseguró. Sin embargo, confesó que hace muchos años que no toma whisky y que por una cuestión de “kilos”, trata de evitar la cerveza. “Es muy rica, y uno no toma solo un vasito”, admitió.