Santiago del Moro reveló que esta vez los participantes de Gran Hermano "no van a elegir al que vuelva"

El conductor de Gran Hermano, Santiago del Moro, habló este lunes con El Observador Radio sobre "el descomunal rating" del reality que dijo "mueve pasiones" al mismo nivel que el "fanatismo" que general el fútbol en el país y adelantó algunos cambios que habrá en el programa que se emite por Telefé.

En diálogo con Marina Calabró, en su primer programa en El Observador Radio, Del Moro explicó este lunes que a diferencia de otras ediciones "esta vez la casa no va a elegir quien quiere que vuelva entre los eliminados, los va a elegir el público".

También adelantó que este lunes por la noche hará "un anuncio importante sobre el juego" y dijo que "se viene algo groso con respecto al juego. Próximamente -dijo- llega el congelado, que entra un familiar y ellos no pueden hacer nada, se tienen que quedar donde están" y aclaró sobre la entrada de nuevos participantes que no lo harán todos juntos, que "un día entrarán los nuevos y otro día los ex".

El conductor reafirmó que sigue testeando el minuto a minuto del programa, se definió como "muy resultadista" y pendiente del rating pero por el "laburo de todos y respetando mucho al anunciante" y confirmó que el reality terminará "a fines de mayo o principios de junio".

En su primer programa en El Observador radio, Calabró entrevistó a Del Moro

También expresó que en esta edición la política "no es tema" como sí lo estuvo el programa anterior en el que Alfa era macrista y Romina Urigh kirchnerista, y se mostró satisfecho por "los amores y las pasiones" que despierta el programa.

"Lo que tiene GH, el rating, es descomunal, genera un fanatismo que lo veo sólo en el fútbol", expresó, y confesó que a veces le cuesta contener porque tiene que hacerlo a través de un televisor y no personalmente y "es difícil".

"Es que tengo que contener la casa a través de un televisor, no le puedo poner el cuerpo. Yo estoy en una pantalla, no puedo dar la mano, un abrazo, es imposible a la distancia", acotó.

Sobre su decisión reciente de entrar a la casa, declaró: "Me mata la no pasión y me pongo en el lugar de ellos y si estuviera en la casa habiendo pasado el casting y todo lo que pasaron no tendría una actitud de 'ya está' , no, ahí empezó todo, si lo sabes aprovechar te cambia la vida; después hay que ver que hacés. GH es una gran vidriera que si la sabes usar a tu favor, todos le pueden sacar provecho y está bueno que cuando estén la aprovechen".

"Esta cosa de la nada que todo te pase de costado me exaspera; detesto a la gente a la que todo le da lo mismo, es un programa para las emociones", sostuvo.