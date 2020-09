Saralegui: “Tenemos la obligación de dar otra imagen, esto no es lo que Peñarol merece”

Mario Saralegui, técnico de Peñarol, expresó que el equipo tiene “la obligación de dar otra imagen”, que “esto no es lo que merece” el club y que las posibilidades de pelear por el campeonato “están intactas”.

El entrenador habló ante los medios en la noche del martes, minutos antes de ingresar a la reunión con los dirigentes, expresando su felicidad por volver al club luego de 11 años.

Consultado acerca de si tenía previsto llamar a Diego Forlán, respondió: “Lo estoy pensando sí, es posible que lo llame”.

Saralegui definió de “irregular” la temporada por lo sucedido con la pandemia.

“Ha sido un año irregular, está eso (la pandemia), está el tema que no hay gente (en las canchas), es un campeonato bastante inusual, aparte los resultados. Se hace difícil ganar, es un campeonato que se va a ganar con pocos puntos por lo que se ve y sinceramente las posibilidades aún están intactas y creo que Peñarol tiene la obligación y tiene mucho más equipo de lo que la gente piensa”.

Nicolás Garrido

Consultado sobre si tenía previsto reforzar el plantel, el flamante entrenador, que será presentado este mediodía en el club, respondió: “Siempre que exista la posibilidad de reforzar es una buena opción pero me parece que es un momento de mucha más observación, una cosa es lo que se ve de afuera y otra cosa es lo que pasa adentro, no hay muchos tiempo, hay que tomar decisiones rápidas y las que demoran más nos vamos a ir dando cuenta con el paso de los días”.

Saralegui agregó: “El calendario es cargadísimo, eso está muy claro, pero creemos que tenemos la obligación de dar otra imagen, esto no es lo que Peñarol merece ni lo que pueden hace los jugadores, ¿cuál es el motivo por el cual pasó esto? No lo sé y no es un tema del que yo tenga que hablar ni ocupar, lo que sí hay cosas que las necesito saber de ahí, de adentro”.

Finalmente fue consultado por el sueño de la Copa Libertadores.

“Un entrenador que venga acá y que no diga la frase que quiere la gente no merece estar acá. La gente quiere la sexta y Peñarol está en carrera. Hay muchas cosas que se repiten que no son verdad, yo creo que todos los equipos que están en la pelea tienen chance de ganarla”, expresó el técnico aurinegro.