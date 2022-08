Schiappacasse volvió al gol para darle el triunfo a Miramar y escribió un sentido mensaje

Nicolás Schiappacasse esperó un buen tiempo y finalmente este viernes se le dio el regreso al gol.

Fue en el partido en el que su equipo, Miramar Misiones, derrotó 1-0 a Atenas de San Carlos como visitante por la fecha 14 de la fase regular del Campeonato Uruguayo de la Segunda división profesional.

A los 47 minutos, el exdelantero de Peñarol, entre otros, selló lo que finalmente sería la victoria cebrita para seguir escalando en las posiciones.

Hacía casi cuatro años que Schiappacasse no convertía un gol. Su última anotación había sido con Real Majadahonda de España el 2 de setiembre de 2018, ya que en sus posteriores equipos no logró anotar: no lo hizo en Parma de Italia, Famalicao de Portugal, Sassuolo de Italia, ni en Peñarol.

El futbolista volvió a jugar el pasado 23 de julio en la victoria 1-0 sobre Progreso, luego de 431 días.

El último encuentro que había disputado el futbolista había sido el 18 de mayo de 2021 defendiendo a Peñarol por la Copa Sudamericana de visita contra River Plate de Paraguay.

Aquella noche, el futbolista sufrió rotura de ligamento cruzado anterior y lateral externo en su rodilla izquierda.

@SegundaAUF

Cabe recordar que luego de lo que fue todo el proceso que llevó su recuperación con sus compañeros de Peñarol en Los Aromos, el pasado 26 de enero fue detenido portando un arma que llevaba al clásico amistoso que se disputó en Maldonado y en el que los aurinegros vencieron 1-0 con gol de Ramón "Cachila" Arias.

Luego recibió una condena de 14 meses de prisión, de los cuales cumplió dos y 12 días por la medida cautelar de prisión preventiva que se le dictó cuando fue imputado por los mismos delitos, el 28 de enero.

Después del encuentro y de la victoria, Schiappacasse escribió un sentido mensaje en su cuenta de Instagram.

"Feliz y emocionado por este gol, que significa mucho para mi. Es una manera de entender que este es el camino, abrazarme a él y dar lo mejor de mí. Soy consciente de mis errores y estoy trabajando para ser una mejor persona. Agradezco esta nueva oportunidad de disfrutar de lo que me hace feliz y valoro a quienes me acompañan en este proceso. Vamos por más @miramaroficial", escribió el futbolista.