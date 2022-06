Se sorteó el calendario del fútbol femenino: ¿cuándo se juega el clásico?

El clásico de fútbol femenino entre Nacional y Peñarol se jugará en la fecha 7, de acuerdo al sorteo del calendario que se realizó el lunes en la AUF. Las tricolores serán locales en la primera vuelta.

Mientras tanto, el último campeón uruguayo, Defensor Sporting, debutará contra River Plate. En la fecha 4 se enfrentarán Defensor-Nacional y en la 6, Peñarol-Defensor.

El Campeonato Uruguayo 2022 comenzará el sábado 25 de junio y se jugará en régimen de Apertura y Clausura.

Danubio formará parte del campeonato de la A, pese a que descendió tras la temporada 2021. El Consejo de Liga aprobó su continuidad en lugar de San José FC, equipo que logró el ascenso pero renunció a presentarse.

Diego Battiste

Defensor, último campeón del Uruguayo

De manera que el torneo contará con los siguientes 10 equipos: Defensor Sporting, Nacional, Peñarol, Atenas, Liverpool, River Plate, Náutico, Fénix, Wanderers y Danubio.

Se iniciará con el Torneo Apertura (todos contra todos a una rueda) e inmediatamente finalizado comenzará el Torneo Clausura (todos contra todos a una rueda). Ambos campeonatos sumarán puntos para la tabla Anual.

A diferencia de años anteriores el campeonato no tendrá suspensiones por compromisos internacionales de las selecciones femeninas, sin embargo las instituciones que aporten cuatro o más futbolistas a la selección, puedan adelantar o postergar sus partidos.

Los torneos de las categorías Sub16 y Sub 14 comenzarán el 25 de junio, mientras que no se confirmó el inicio de Segunda División, Tercera División y Sub 19.

Calendario de Primera