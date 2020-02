Seguí en vivo el lanzamiento del nuevo teléfono de Samsung

16:33: El Galaxy S20 Ultra tiene más prestaciones para su cámara. Cuenta con cuatro cámaras, una de ellas de 108 megapíxeles (tal como se filtró hace algunos meses en algunos portales especializados), y un zoom óptico que permite tomar imágenes con nitidez a varios kilómetros cuadrados. Samsung probó su poderío con youtubers que hicieron un video en directo desde San Francisco para mostrar esa distancia. Tal es el poderío de las cámaras, que el presentador comentó que el streaming del evento se estaba haciendo con dispositivos S20.

Momento del Galaxy S20. El presentador le destaca la cámara como el aspecto más importante. Para ello es fundamental el 5G. Es que todos pueden grabar en 8K, una resolución que hasta ahora no estaba en ningún dispositivo inteligente. Por supuesto, se pueden capturar fotos de los videos en 8K y obtener imágenes de hasta 33 megapíxeles.

16:12: TM Roh, presidente de la división móvil de Samsung sube al escenario, para hablar de la evolución de la empresa. De la importancia de la evolución de la serie Galaxy, Note y también hacer un capítulo aparte del 5G.

16:08: Estará disponible en Estados Unidos a US$ 1.380. El costo es bastante menor que el Galaxy Fold, que costó en su lanzamiento del año pasado US$ 1.980. (El Fold no llegó a Uruguay y no hay perspectivas de que lo haga en el corto plazo, habrá que esperar qué sucede con el Z Flip.

16:06: Cuando está cerrado, es un cuadrado. El teléfono, que puede doblarse más de 200 mil veces, puede utilizarse bajo esta modalidad, como si fuera una computadora, y casi no necesita trípode para sacar fotos (siempre y cuando se encuentre un lugar para apoyarlo). Una de las funcionalidades que destacó Samsung en el evento es la posibilidad de sacar selfies:

16:03: El primer dispositivo exhibido fue el Galaxy Z Flip. "Es algo a lo que nunca antes se ha experimentado", comentó Rebecca Hirst, directora de Marketing en Reino Unido. Es el segundo teléfono que prueba la compañía luego de los problemas que tuvo con el Galaxy Fold. El dispositivo vendrá en negro, violeta y dorado (en algunos mercados)



Previo

Como cada inicio de año, las grandes marcas de teléfono inteligentes empiezan a mostrar sus primeras armas de innovación y avance de sus productos. En el marco de un mercado cada vez más feroz y en el que cada día hay que volver a ganarse la fidelidad de los usuarios, Samsung presenta este martes la nueva gama alta de su arsenal: los Galaxy S.

La cita es a las 16 horas (de Uruguay), desde San Francisco, California, y se podrá seguir en directo desde la web de Cromo y El Observador.

Según difundieron varios medios especializados en las últimas horas, Samsung presentará tres nuevos teléfonos: el Samsung Galaxy S20, Galaxy S20 Plus y Galaxy S20 Ultra. Todos son modelos sucesores al Galaxy S10. A su vez, como ya se anunció el fin de semana pasado, la surcoreana tiene previsto oficializar el lanzamiento de un nuevo modelo plegable, el Galaxy Z Flip.

¿Por qué S20? Cuando se publicó el primer video promocional en redes sociales se mostró ese salto numérico en el modelo en consonancia con la celebración del año nuevo. Por eso, en lugar de llamarse S11 (si se hubiese seguido la línea del Galaxy S10) se llamará S20.

Los rumores respecto a las características del nuevo teléfono se mantienen con bastante reserva, pero los analistas señalan que –además de los nuevos teléfonos con multi cámaras de alta definición y mejores procesadores– también se presentarán nuevos auriculares con cancelación de sonido.