Selena Gómez presentó su nueva canción y especulan que el mensaje es para su ex

Tras cuatro años de retiro, la cantante estadounidense Selena Gómez regresó a las canchas con el lanzamiento de su nuevo single Lose you to love me. Y ya desde su anuncio previo, el título (perderte para amarme, traducido al español) de la nueva canción levantó rumores de que se podría tratar de un mensaje dedicado a Justin Bieber, su expareja.

Este miércoles, la vuelta a la vida pública de la estrella pop que por diversos problemas de salud permaneció resguardada durante un tiempo estuvo signada con la publicación del video. Lo curioso es que es que el videoclip, dirigido por Sophie Muller, se grabó en su totalidad con un iPhone 11 Pro.

Mientras Bieber –que se casó con Hailey Baldwin– rearmó su vida amorosa rápidamente tras su separación con Selena a principios de 2018, la cantante seguía asociada a su vieja historia por los distintos medios internacionales.

Pero si Lose you to love es una señal hacia Bieber, como advierten distintos medios internacionales, Selena estaría dándole una cachetada final a su pasado.

“Me prometiste el mundo y me enamoré de él/ Te puse primero y lo adoraste/ Prendí fuego mi bosque/ Y lo dejaste arder”, son los primeros versos que canta Selena frente a cámara en un video en blanco y negro que se desarrolla entre primeros planos y planos medios. “Necesitaba perderte para amarme”, es la frase que cierra la canción y abre una puerta de esperanza en la historia de la cantante.

El video que tiene a la cantante como absoluta protagonista, está por llegar en YouTube a las cinco millones de reproducciones desde su estreno que fue hace poco más de 10 horas. Además, Lose you to love me está en primer lugar en la lista de tendencias de esta plataforma.

Resulta que, más allá de su stand by en la música, Selena es una artista que cuenta con mucha popularidad, todos sus movimientos generan expectativas constantes y siempre recibe respuestas de sus seguidores. En Instagram, por ejemplo, sus fotos son siempre receptoras de millones y millones de clics.