Senado votó nuevo proyecto sobre límites al derecho de reunión por 120 días

Los senadores votaron en la tarde de este jueves un nuevo proyecto de Ley para prorrogar la limitación del derecho de reunión y continuar con la prohibición de las aglomeraciones. Aunque el texto promovido por el Poder Ejecutivo planteó prorrogarse por plazos de 30 días la limitación "y hasta tanto se mantenga la emergencia nacional sanitaria", los senadores finalmente aprobaron un texto con un plazo de 120 días para la vigencia de la disposición.

El proyecto fue aprobado con los votos de blancos, colorados y cabildantes. La senadora nacionalista Carmen Asiaín, miembro informante por el oficialismo, explicó que "las modificaciones se debieron a sugerencias realizadas por el Partido Colorado y Cabildo Abierto en relación al establecimiento de un plazo fijo y que no quedará abierto". "Dado que se fija un plazo, ese plazo cesa en caso de que se levante también la emergencia sanitaria", explicó.

"Prohíbense las aglomeraciones de personas que generen un notorio riesgo sanitario por el plazo de 120 días desde la publicación de la presente ley, entendiéndose por tales la concentración, permanencia o circulación de personas en espacios públicos o privados de uso público en las que no se respeten las medidas de distanciamiento social sanitario, ni se utilicen los elementos de protección personal adecuados", dice el artículo 1° de la iniciativa que modificó el proyecto planteado por el Poder Ejecutivo.. Y el articulo 3 complementa: "La vigencia de las disposiciones contenidas en el artículo primero de la presente ley, cesará de pleno derecho antes del vencimiento del plazo de ciento veinte días establecido en el mismo, en caso de que el Poder Ejecutivo declarase el fin de la emergencia nacional sanitaria".

Luego de un debate entre el oficialismo y la oposición protagonizado por contrapuntos sobre la interpretación de los documentos del Grupo Asesor Científico Honorario, el texto pasó a la Cámara de Diputados, donde será votado este mismo jueves.

El senador frenteamplista Charles Carrera afirmó que la oposición "no acompaña" el proyecto de ley y que "el camino de ir por limitar nuevamente el derecho de reunión es equivocado". "Este elemento ya fue aplicado y no existe evidencia que haya sido de utilidad", agregó.

"Las medidas dispuestas por el gobierno son en nuestra opinión diametralmente opuestas a las que se necesitan", dijo también Carrera al inicio del debate sobre el tema.

Asiaín fue la primera en intervenir durante el debate del asunto, en una alocución en la que defendió a la iniciativa desde aspectos legales, pero en la que también cuestionó políticamente al Frente Amplio.

“El confinamiento obligatorio que venía siendo reclamado resulta mucho más restrictivo, afecta a muchas más libertades individuales, que esta restricción temporaria y causada de la libertad de reunión”, dijo. "Me causa perplejidad pensar que no se va acompañar esta iniciativa. Parecería ser irreconciliable el reclamo de una cuarentena obligatoria con esta negativa", agregó.

El artículo 1° del proyecto de ley limita transitoriamente y por razones de interés general y salud pública, el derecho de reunión y suspende "las aglomeraciones de personas que generen un notorio riesgo sanitario y define como tales a la concentración, permanencia o circulación de personas en espacios públicos o privados de uso público en las que no se respeten las medidas de distanciamiento social sanitario", ni se utilicen tapabocas, mascarillas, protectores faciales, entre otros medios de protección.

El senador Jorge Gandini dijo que "en un momento peligroso por el nivel de contagios" la de establecer límites al derecho de reunión "no es la única medida", porque las fronteras están cerradas, está limitada la atención de salud presencial, "mucha gente en teletrabajo", así como aforos limitados.

"A lo mejor esta es la ley que permitió que en esos tiempos de reunión, dispersando sin tener que reprimir, logró que se pudieran contener eventualmente mayores contagios", sostuvo Gandini, en contraposición a lo que dijo el frenteamplista Carrera.

En una rueda de prensa, el frenteamplista Alejandro Sánchez dijo que estas herramientas "no son eficientes ni dan los resultados esperados". "A las pruebas me remito. Esta medida no va a dar el resultado esperado. Son otras las medidas que hay que tomar para restringir la movilidad, entre ellas que los trabajadores con comorbilidades no vayan a trabajar y vaya al seguro de salud".