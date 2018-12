Sendic dijo que la 711 fue desplazada por no pertenecer al Opus Dei o a la masonería

El exvicepresidente de la República, Raúl Sendic, dijo que el gobierno de Tabaré Vázquez "hizo la plancha" y que el costo político que pagó la lista 711 se debe a que no son parte del "Opus Dei, ni de la masonería" ni son visitantes del "Piso 40" ni de las las "iglesias evangelistas”.

Sendic hizo esas afirmaciones en la sede de su sector este lunes en un discurso exclusivo para los militantes de su grupo, que fue difundido por Búsqueda este jueves, a casi una semana de haber sido inhabilitado por el Frente Amplio a que se postule en las elecciones del año que viene.

“Somos indeseables porque no nos acomodamos con ningún grupo de poder: ni los económicos, ni los religiosos, ni las sectas", dijo Sendic.

Previo al acto, el dirigente de la 711 había dado una conferencia de prensa en la que había evaluado que "renunciar a la vicepresidencia de la República fue una señal importante". "No es una señal menor. Renunciar a ser un candidato común del Frente Amplio también fue una señal importante. No se cuántos mea culpas más hay que hacer pero considero que para los errores que se pueden haber cometido ya fue suficiente", aseguró.

Además de la ratificación del Tribunal de Apelaciones de su procesamiento por abuso de funciones y peculado, Sendic también recibió fallos adversos de la Junta de Transparencia y Ética Pública (jutep) y del Tribunal de Conducta Política por el uso que dio a la tarjeta corporativa de Ancap cuando estaba en el directorio del ente.

El Tribunal de Apelaciones concluyó que el exvicepresidente "se extralimitó arbitrariamente en el ejercicio de sus funciones" y "se apropió de dinero que estaba en posesión por razón de su cargo, perteneciente al Estado, en beneficio personal" por eso sólo pudo justificar US$ 138 de los $ 550 mil y US$ 38 mil que gastó.

Enojo

En las declaraciones que Sendi hizo este lunes puertas adentro también analizó la evolución de los gobiernos del Frente Amplio desde que asumió el poder en 2005. Dijo que al principio “hubo un impulso fuerte de la izquierda” que fue la causante de los primeros cambios, pero que luego, con la llegada de José Mujica en 2010 y con la segunda presidencia de Vázquez a partir de 2015, “se fue consolidando la hegemonía del progresismo” y que actualmente “este gobierno hizo la plancha”.

"Todo el mundo se cruzó para las filas de la gestión del Estado y son ejércitos de gente que se acomodó en la OPP, en los ministerios, consiguió contratos y puso familiares”, acusó el dirigente de la 711. Y también apuntó contra los precandidatos presidenciales de su partido: el dirigente comunista Óscar Andrade, la ministra de Energía, Carolina Cosse, el expresidnte del Banco Central, Mario Bergara y el intendente de Montevideo, Daniel Martínez.

"Los actos de nosotros parecen un acto del 1º de mayo al lado de los actos que están haciendo nuestros queridos compañeros precandidatos”, dijo Sendic, quien luego expresó que no cree en las posibilidades de ninguno de ellos. “No se puede esperar que esos compañeros impulsen los procesos de transformación que necesita el país”, aseguró.

Sobre el ministro de Economía, Danilo Astori, con quien tiene un enfrentamiento desde hace tiempo, dijo que mantiene sus "diferencias enormes" respecto a su conducción económica y agregó que el líder de Asamblea Uruguay no comparte el mate con nadie, "ni siquiera con sus compañeros".

Sobre el final, Sendic dirigió un mensaje a su sector, que deberá competir sin él y sin el senador Leonardo de León, que además de recibir también la inhabilitación de su partido por los gastos en que incurrió con sus tarjetas corporativas al frente de ALUR, ya anunció que se retirará de la política.

“Necesitamos que nos voten porque no queremos acomodos, porque no queremos arreglos, porque consideramos que para muchos somos indeseables porque defendimos al Estado. Somos indeseables porque no nos acomodamos con ningún grupo de poder: ni los económicos, ni los religiosos, ni las sectas. No somos del Opus Dei, ni de la Masonería, no vamos al Piso 40 ni a las Iglesias evangelistas”, dijo.