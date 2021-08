Sifan Hassan no podrá cumplir el reto inédito de ganar tres carreras de fondo y medio fondo en Tokyo 2020

La atleta de Países Bajos, Sifan Hassan, no pudo cumplir el reto de ganar el triplete inédito de 1.500, 5.000 y 10.000 metros en los Juegos Olímpicos Tokyo 2020.

Este viernes Hassan terminó tercera en la carrera de 1.500 metros, detrás de la keniata Faith Kipyegon y la británica Laura Muir.

La keniana revalidó el título olímpico de 1.500 metros y quebró además un récord olímpico que se remontaba a Seúl 1988 al firmar un crono de 3 minutos, 53 segundos y 11 centésimas. La plata fue para la británica Laura Muir (3:54.50), campeona europea, mientras que Hassan, campeona de 5.000 metros el lunes, tuvo que conformarse con el bronce (3:55.86).

AFP

Hassan fue en punta hasta antes del final

Hassan fue protagonista de una remontada espectacular en la primera carrera de los 1.500 metros el lunes pasado, cuando se cayó, se levantó y realizó una última vuelta espectacular y terminó ganando la serie con un tiempo de 4:05:17.

En la misma serie participó, pese a estar lesionada, la uruguaya Pía Fernández.

El mismo día, Hassan se proclamó campeona con autoridad en los 5.000 metros. Sobre la pista mojada por la lluvia del estadio Olímpico de Tokio, Hassan ganó con un crono de 14 minutos, 36 segundos y 79 centésimas.

Este viernes no pudo en los 1.500 y le quedan los 10.000, el sábado, para lograr otra medalla. Lo que llamó la atención en la carrera de este viernes es que la atleta cambió su estrategia y no se ubicó en el medio del pelotón, sino que salió en punta desde el inicio. Al final no soportó el asedio de la keniata y la británica.

AFP