Siguen en Nacional las repercusiones del caótico partido que jugó en Colombia por la Libertadores

El caos que vivió la delegación de Nacional el 12 de mayo en la ciudad colombiana de Pereira continuó con repercusiones la semana pasada cuando Conmebol le comunicó las multas que deberá pagar por el accidentado partido contra Atlético Nacional por la Copa Libertadores.

De acuerdo a lo que se informó a Referí desde la institución, Nacional deberá abonar una cifra de US$ 88.000 por tres sanciones que le impuso el organismo del fútbol sudamericano.

La multa mayor es de US$ 70.000 y corresponde a la demora del equipo en llegar al estadio Hernán Ramírez. El encuentro estaba fijado para la hora 21:00 local y fue postergado una hora debido al atraso del club tricolor.

EFE/Carlos Ortega

Las protestas en las calles de Pereira

Aquel día, cientos de manifestantes locales bloquearon la salida del hotel donde se hospedaron los tricolores. Los dirigentes informaron a Conmebol que no se iban a presentar porque no estaban dadas las condiciones de seguridad para trasladarse hasta el estadio. Conmebol no suspendió el encuentro y aplazó su comienzo por una hora. Por este motivo, Nacional deberá pagar ahora una indemnización.

El encuentro finalizó 0-0 y Nacional sufrió la baja de Felipe Carballo por una fractura de cráneo de la que aún no se recuperó totalmente y la expulsión de Camilo Cándido.

Carlos Ortega / Pool / AFP

Leandro Fernández rompió un micrófono en la cancha

El club también deberá abonar el costo del micrófono de la televisión que rompió el jugador Leandro Fernández al costado de la cancha. La sanción económica por este motivo es de US$ 13.000, aunque es apelable.

Además, Fernández fue castigado con un partido por insultos a los árbitros, por lo que se perderá el primer clásico de la Copa Sudamericana a jugarse el 15 de julio, más US$ 5.000.

Nacional quedó eliminado de la Libertadores y como tercero de su grupo clasificó a octavos de final de la Copa Sudamericana, fase en la que se enfrentará con Peñarol.