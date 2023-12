Sin filtro: Charlotte Caniggia dijo qué piensa del romance de Tinelli y Milett

La participante de Bailando 2023, Charlotte Caniggia, no dudó en expresar su opinión sobre el romance entre el conductor Marcelo Tinelli y la figura peruana Milett Figueroa. En una entrevista exclusiva con LAM, la mediática reveló lo que piensa y lo que ha escuchado de otras personas sobre esta relación.

Durante la conversación, Ángel de Brito recordó un momento en el que Tinelli hizo un monólogo analizando a los participantes del Bailando, y destacó que el conductor había expresado: "A Milett hay que quererla porque es tu novia, Marcelo". Ante esto, Charlotte Caniggia no dudó en dar su punto de vista: "Sí. Creo que todos opinan lo mismo. A Milett no la quieren. Dicen que es una pareja rara. Medio armada. Me da a fake. Son raros".

La participante del certamen no titubeó al abordar el tema y dejó claro que su percepción es compartida por otros. Ángel de Brito quiso ahondar más y preguntó si Charlotte había tenido algún contacto con Figueroa, a lo que ella respondió con contundencia: "Sí, hable ‘hola, ¿cómo andás?’. Parece copada, pero por lo que me habla la gente en la calle, no la quieren mucho. Me dicen ‘me encantó lo que dijiste. Pienso lo mismo’”.