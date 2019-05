Sin Vázquez, los ministros se ponen en modo campaña pero Astori evitó hablar del déficit

Minutos después de que el Ministerio de Economía informara el crecimiento del déficit fiscal a 4,8% del Producto Interno Bruto, el gabinete de Tabaré Vázquez – sin el presidente – realizó una conferencia de prensa en la ciudad de Treinta y Tres en el marco de una actividad que el Poder Ejecutivo denomina “Gobierno de cercanía” y con la que asegura que rendirá cuentas a la ciudadanía, sobre todo en el interior.

La de este viernes fue la primera de un conjunto de salidas que la cúpula del gobierno tendrá de aquí al final del período y que sustituyen a los Consejos de Ministros abiertos que Vázquez desarrolló en los primeros años de gobienro.

Allí, el ministro de Economía, Danilo Astori, hizo alusión al crecimiento económico pero casi ni mencionó cuestiones relacionadas al rojo de las cuentas públicas, aunque sí reconoció las carencias en empleo y la desaceleración económica.

“El FA eligió esta modalidad de gobierno de cercanía y la practicó durante los 15 años de sus tres períodos. Y proyectamos practicarlo cuando asumamos también el cuarto período de gobierno para el cual estamos trabajando intensamente”, comenzó Astori.

El líder del equipo económico fue quien encabezó una mesa en la que fue acompañado por el prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo, y los ministros Eneida de León (Vivienda), Guillermo Moncecchi (Industria) y Víctor Rossi (Transporte), el encargado del cierre y quien al igual que Astori tuvo un discurso político confrontativo con la oposición.

La apertura de Astori fue con un mensaje en clave electoral. El titular de Economía criticó a la oposición política por promover “discusiones vacías” y sin “ninguna orientación”, aunque no mencionó a nadie en particular.

El ministro dijo que el Frente Amplio sí tiene “un proyecto” que, según aseguró, está basado en “crecimiento inclusivo”, “apertura al mundo” y “apuesta a la excelencia”.

“El FA tiene un proyecto nacional y subrayo, proyecto nacional, que es el corazón de nuestro programa de gobierno. Esto nos lleva directamente sobre todo en estos tiempos de discusiones tan vacías, contradictorias y de tan mala intención por la contaminación electoral que estamos viviendo”, dijo Astori.

“Durante los tres gobiernos del FA el país creció como nunca. 16 años de crecimiento consecutivo, hoy desacelerado, sin duda, hoy con desempleo, sin duda, lo cual nos desafía y nos interpela para trabajar, pero en ningún momento de la historia contemporánea el país creció 16 años consecutivos”, agregó Astori.

La arenga de Rossi

El ministro de Transporte fue el más enérgico y el más extenso de los ministros durante las intervenciones. Defendió la gestión de Vázquez, cruzó a la oposición y advirtió que el gobierno trabajará "hasta el último día”.

“Cuando veníamos para acá hemos leído que nos decían: campaña política. Salen por campaña. No, este es el gobierno que ha salido a trabajar con la gente desde el comienzo y que va a seguir trabajando hasta el último día buscando las formas de comunicación con la gente”, dijo Rossi.

Instantes después Rossi habló directamente sobre la campaña política, momento en que levantó su voz y fue ovacionado. “Es una felicidad que en Uruguay exista una efervescente campaña política el gobierno”, comenzó. “Pero que no vengan a decir los mismos que dicen que el gobierno está terminado, que no se trabaja, que no vengan a decirnos que no sigamos trabajando y haciendo lo que hacemos desde el 1° de marzo d 2015. Estamos trabajando con la gente y vamos a seguir llevando adelante los programas que la gente decida”, reafirmó entre aplausos.

Rossi concluyó su discurso con el anuncio de que el gobierno buscará “seguir llevando el intercambio permanente en todos los rincones del Uruguay”.